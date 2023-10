Quando osservare l'eclissi solare nella Florida centrale

Il 14 ottobre, i residenti della Florida centrale avranno l'opportunità di assistere a un'eclissi solare. Un'eclissi solare si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole. A Orlando, l'eclissi solare anulare, conosciuta anche come "l'anello di fuoco", inizierà intorno alle 11:52. L'eclissi raggiungerà il suo picco alle 1:26 e terminerà intorno alle 3:02.

Sabato l'Orlando Science Center ospiterà una festa per l'osservazione dell'eclissi solare, dove i residenti potranno riunirsi per assistere a questo evento astronomico. Gli esperti del centro stimano che i residenti potranno vedere fino al 60% dell'eclissi. Tuttavia, è fondamentale prendere precauzioni mentre si osserva l'eclissi per proteggere gli occhi da potenziali danni.

È importante osservare in modo sicuro l'eclissi solare per evitare danni agli occhi. Assicurati di seguire le linee guida corrette e di utilizzare occhiali protettivi appositamente progettati per la visualizzazione di eventi solari. Se non sei sicuro su come visualizzare in sicurezza l'eclissi, sono disponibili risorse per istruirti e guidarti attraverso il processo.

L'imminente eclissi solare nella Florida centrale è un'entusiasmante opportunità per assistere a un fenomeno naturale. Se non riesci a visualizzare questa particolare eclissi, la prossima eclissi solare totale per alcune parti degli Stati Uniti avverrà l'8 aprile 2024.

Fonte:

– [INSERISCI QUI LA FONTE, SENZA URL]

– [INSERISCI QUI LA FONTE, SENZA URL]