Osserva la notte della luna: una notte di esplorazione lunare

La sera del 21 ottobre, persone provenienti da tutto il mondo si riuniranno all'aperto per partecipare a un'iniziativa globale chiamata Observe the Moon Night. Nella città di Ballarat, l'Osservatorio e Museo Municipale di Ballarat si unisce ai festeggiamenti offrendo un'opportunità unica di vedere la luna da vicino.

Dalle 7:30 alle 9:30, i visitatori dell'osservatorio potranno assistere a una visita del sito, a una presentazione di un astronomo e alla possibilità di osservare la luna attraverso un telescopio. L'evento mira a promuovere l'apprezzamento e una migliore comprensione della luna, della scienza spaziale e dell'esplorazione.

Secondo Judith Bailey, direttrice dell'Osservatorio, questa serata si preannuncia un'esperienza visiva eccezionale. La luna sarà una splendida falce crescente, di appena sette giorni, che creerà grandi opportunità di osservazione lungo il terminatore, la linea tra la notte e il giorno. Bailey sottolinea che vedere la luna attraverso un telescopio è un'esperienza completamente diversa dal guardare le foto online.

L'evento all'Osservatorio e Museo Municipale di Ballarat non è solo per adulti; è anche un'importante occasione per i bambini di vedere la luna da vicino. Bailey spiega che le risposte degli spettatori sono notevoli e che questi eventi svolgono un ruolo cruciale nell'ispirare i bambini a interessarsi alla scienza.

Oltre ad osservare la Luna, i partecipanti potranno anche aspettarsi di vedere Saturno e altri oggetti celesti attraverso il telescopio. Tuttavia, se il tempo è nuvoloso, verrà invece fornito un tour virtuale del cielo notturno.

Observe the Moon Night è sponsorizzato dalla missione Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA e dalla divisione di esplorazione del sistema solare presso il Goddard Space Flight Center della NASA, sottolineando il significato di questo evento globale.

Se sei interessato a partecipare, le prenotazioni sono essenziali e possono essere effettuate tramite trybooking.com/CJFSP. I prezzi dei biglietti sono i seguenti: 35 $ per gli adulti, 25 $ per i titolari di carte di riduzione e gli studenti sopra i 18 anni, 15 $ per i bambini dai 17 ai XNUMX anni e gratuito per i bambini fino a XNUMX anni.

Fonte:

– Osservatorio e Museo Comunale di Ballarat