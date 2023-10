Decodificare le "gambe paffute" dei bruchi: anatomia contro funzione

Un recente articolo su Science Advances esplora l'affascinante mondo delle zampe dei bruchi. A prima vista, si potrebbe supporre che le zampe di un bruco siano semplicemente paffute a causa del loro appetito insaziabile, ma dopo ulteriori indagini, diventa chiaro che queste zampe hanno uno scopo completamente diverso.

Quelle che sembrano gambe paffute di un bruco sono in realtà gambe finte conosciute come "prolegs". Queste tozze protuberanze di carne aiutano il bruco a muoversi, mentre le zampe vere, situate vicino alla sua faccia, sono dedicate alla metamorfosi e alla fine si svilupperanno nelle zampe adulte di una falena o di una farfalla.

L’idea che una gamba possa essere definita sia dall’anatomia che dalla funzione solleva domande filosofiche su ciò che rende una gamba “reale”. Una gamba dovrebbe essere definita in base alla sua struttura fisica, oppure una gamba funzionale può essere classificata come tale anche se priva delle caratteristiche tradizionali di una gamba?

Questa scoperta non è del tutto sorprendente nel mondo degli artropodi, noti per le loro gambe snodabili. Gli insetti e altri artropodi spesso riutilizzano le loro zampe per vari compiti. I barcaioli hanno trasformato le loro gambe in pagaie, gli scarabei stercorari usano le loro gambe come strumenti da taglio e i millepiedi domestici hanno modificato le loro zanne simili a zampe per iniettare il veleno.

Nel caso dei bruchi, queste gambe finte fungono da ancore, permettendo alla creatura di aggrapparsi alle superfici mentre avanza. I bruchi staccano e riattaccano le zampe posteriori per spingersi in avanti, utilizzando cuscinetti uncinati chiamati uncinetti sulla punta di ciascuna gamba per garantire la presa. I geni responsabili dello sviluppo di queste finte zampe sono condivisi con i crostacei, evidenziando le connessioni evolutive tra specie diverse.

Anche se geneticamente parlando, il concetto di realtà potrebbe non avere molto significato per queste appendici, c'è qualcosa di intrigante in queste gambe transitorie. Le zampe del bruco sono di breve durata, esistono solo durante lo stadio larvale prima di subire la metamorfosi. Quindi, la prossima volta che incontri un bruco, prenditi un momento per apprezzare questi arti fugaci e il loro adattamento unico alla locomozione.

Fonti: Science Advances

Definizioni:

Proleg: Una gamba finta trovata su un bruco, che viene utilizzata per il movimento.

Gambe toraciche: Le vere zampe di un bruco, situate vicino alla sua faccia, che alla fine si svilupperanno nelle zampe adulte di una falena o di una farfalla.

Gancio: Un cuscinetto uncinato presente sulla punta della zampa del bruco, che aiuta a garantirne la presa sulle superfici.

Artropodi: Un phylum di animali invertebrati caratterizzati da zampe articolate.