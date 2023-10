La scoperta di un sistema binario unico offre approfondimenti sui Giove caldi e sull'evoluzione delle stelle

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria di un sistema binario situato a 1,400 anni luce di distanza, che consiste in un oggetto caldo simile a Giove in orbita attorno a una nana bianca. Questa scoperta offre opportunità senza precedenti per studiare i Giove caldi e l’evoluzione delle stelle nei sistemi binari.

I Giove caldi sono un tipo di pianeta extrasolare che orbita molto vicino alle loro stelle e hanno temperature superficiali estremamente elevate. Sono difficili da studiare a causa del bagliore delle stelle vicine. Tuttavia, questo sistema binario appena scoperto, costituito da una nana bianca e una nana bruna, offre un’opportunità unica per osservare e studiare le condizioni estreme dei caldi Giove.

La nana bianca in questo sistema è ciò che rimane di una stella simile al Sole che ha esaurito il suo combustibile nucleare. La nana bruna, invece, è un oggetto massiccio con una massa compresa tra quella di un gigante gassoso e quella di una piccola stella. Le nane brune vengono talvolta definite stelle fallite perché non hanno la massa necessaria per sostenere le reazioni di fusione dell'idrogeno.

Uno degli aspetti interessanti di questo sistema binario è che la nana bruna ha un orientamento “simile alla Luna”, dove un lato del pianeta è sempre rivolto verso la stella a causa del blocco delle maree. Ciò porta a differenze estreme di temperatura tra l’emisfero diurno, che è bombardato dalla radiazione stellare diretta, e l’emisfero notturno, che riceve meno radiazioni.

Analizzando la luminosità della luce emessa dal sistema, gli scienziati hanno determinato che la temperatura diurna della nana bruna varia da 7,250 a 9,800 Kelvin, che è calda quanto una stella di tipo A. Questa scoperta fornisce preziose informazioni sugli effetti delle intense radiazioni ultraviolette sulle atmosfere planetarie.

Questa ricerca non solo fa avanzare la nostra comprensione dei Giove caldi, ma fa anche luce sull’evoluzione delle stelle nei sistemi binari. Il sistema binario offre un laboratorio per studi futuri, consentendo agli scienziati di esplorare le condizioni e le dinamiche estreme di questi oggetti celesti.

