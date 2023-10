Apprendimento statistico dei paesaggi delle funzioni comunitarie per le comunità microbiche

Riepilogo: Un nuovo studio condotto da ricercatori dell'Università di Chicago, dell'Università di Yale e dell'Università di Washington a St. Louis ha sviluppato un modello statistico in grado di prevedere con precisione le funzioni di una comunità microbica considerando la presenza o l'assenza di specie diverse, piuttosto che la loro interazioni. Questo approccio, che considera l’aggiunta o la rimozione di specie come “mutazioni” su un paesaggio di funzione comunitaria, si è rivelato efficace in una varietà di sistemi ecologici. La semplicità e la robustezza del modello lo rendono uno strumento promettente per la progettazione di comunità microbiche con funzioni specifiche in varie applicazioni, come la bonifica ambientale e la salute dell'apparato digerente. Inoltre, questa ricerca fornisce approfondimenti sui principi alla base del funzionamento delle comunità microbiche.

L'approccio tradizionale alla comprensione della funzione delle comunità microbiche prevede lo studio delle interazioni tra specie diverse. Tuttavia, le complesse e diverse combinazioni di specie all’interno delle comunità rendono estremamente difficile prevedere con precisione il funzionamento della comunità utilizzando questo approccio. I ricercatori hanno cercato un'alternativa più semplice e hanno sviluppato un modello statistico che considera solo la presenza o l'assenza di specie in una comunità microbica.

Traendo ispirazione dalla genetica, i ricercatori hanno costruito un paesaggio di funzioni comunitarie, in cui l’aggiunta o la rimozione di specie rappresenta “mutazioni” e i picchi sul paesaggio indicano comunità con elevati attributi funzionali. Sorprendentemente, i paesaggi sono risultati essere lisci piuttosto che complessi, indicando che la forma del paesaggio può essere approssimata con dati limitati. Questa semplicità consente ai ricercatori di prevedere il funzionamento della comunità con la stessa efficacia di approcci più complessi che considerano la dinamica e l’abbondanza delle specie.

Lo studio ha testato il modello su sei diversi set di dati provenienti da vari sistemi ecologici, comprese le comunità microbiche coinvolte nella produzione di butirrato e nella degradazione dell’amido. Il modello ha funzionato costantemente bene in tutti questi set di dati, dimostrando la sua robustezza e versatilità.

Le implicazioni di questa ricerca sono significative. Il modello può aiutare a progettare comunità microbiche per scopi specifici, come la pulizia ambientale e la salute dell’apparato digerente. Inoltre, fornisce una migliore comprensione di come funzionano le comunità microbiche, sfidando la saggezza convenzionale sulla complessità ecologica. La ricerca futura si concentrerà sullo svelare le ragioni dietro la semplicità osservata dei paesaggi delle funzioni comunitarie.

Fonte:

– Abigail Skwara et al, Apprendimento statistico del panorama funzionale delle comunità microbiche, Nature Ecology & Evolution (2023). DOI: 10.1038/s41559-023-02197-4