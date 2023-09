Quando si formarono i primi continenti dell'Universo?

By

In un recente studio intitolato “Quando furono i primi esocontinenti?”, Jane Greaves, professoressa di astronomia all’Università di Cardiff, esplora la formazione dei continenti nell’universo. I continenti non sono stazionari; “galleggiano” sopra il mantello terrestre a causa del calore proveniente dal nucleo del pianeta. Questo costante movimento dei continenti è ciò che porta a fenomeni come la tettonica a placche.

Greaves mirava a capire quando si formarono i primi continenti e come queste informazioni potessero aiutare nella ricerca di mondi abitabili. Esaminando la presenza della tettonica a placche sui pianeti rocciosi, ha tentato di tracciare la probabilità che esistano continenti. Il calore gioca un ruolo cruciale in questo processo, poiché i pianeti con un nucleo sufficientemente riscaldato hanno maggiori probabilità di avere una tettonica a placche attiva.

Basandosi sul suo studio sulle stelle e sulla formazione planetaria, Greaves ha stabilito che la tettonica a placche della Terra è iniziata circa 3 miliardi di anni fa, ovvero circa 9.5 miliardi di anni dopo la nascita dell'universo. Ha anche scoperto che i primi continenti sono apparsi su stelle a disco sottile, che sono relativamente più giovani e hanno una metallicità più elevata, circa 2 miliardi di anni prima dei continenti terrestri. Al contrario, le stelle a disco spesso, che sono più vecchie e povere di metalli, indicavano l’esistenza di continenti circa 4-5 miliardi di anni prima di quella della Terra.

È interessante notare che Greaves ha scoperto che i continenti si formano a un ritmo più lento sugli altri pianeti rispetto alla Terra. La presenza di una quantità ottimale di calore è necessaria per avviare la formazione dei continenti. Pertanto, Greaves suggerisce che le stelle con una metallicità inferiore a quella del Sole potrebbero potenzialmente portare alla scoperta di esopianeti abitabili dotati di continenti.

Questo studio apre nuove strade all’esplorazione degli astronomi e aumenta la nostra comprensione della formazione dei continenti all’interno dell’universo. Studiando i sistemi planetari e le condizioni necessarie per la formazione dei continenti, gli scienziati possono cercare mondi abitabili oltre il nostro.

