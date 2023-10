Chandrayaan-3: una missione riuscita con singhiozzi momentanei

Chandrayaan-3, la missione lunare indiana, è stata salutata come un successo nonostante abbia incontrato alcuni piccoli intoppi. Due giorni dopo l'atterraggio del lander Vikram e del rover Pragyan sulla Luna, uno strumento a bordo del rover ha subito un momentaneo blackout. Santosh Vadawale, il ricercatore principale dello spettrometro a raggi X a particelle alfa (APXS), ha spiegato che il blackout è stato causato da un'aggiunta tardiva di una funzione di sicurezza, che ha inavvertitamente spento il comando dell'APXS. Tuttavia, il guasto è stato rapidamente corretto e lo strumento ha condotto con successo l’analisi in situ del suolo e delle rocce della Luna.

Contrariamente ai rapporti secondo cui il lander Vikram e il rover Pragyan avrebbero dovuto svegliarsi durante il secondo giorno lunare, Vadawale ha chiarito che non sono mai stati progettati per farlo. Intervenendo ad una sessione presso il Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), Vadawale ha sottolineato che la missione è stata davvero un completo successo. Ha inoltre affermato che i carichi utili del Chandrayaan-3 hanno fornito eccellenti dati scientifici, mentre l’APXS ha fornito informazioni fantastiche che vengono attualmente analizzate in dettaglio.

La missione Chandrayaan-3 ha senza dubbio segnato una pietra miliare significativa negli sforzi di esplorazione spaziale dell’India. I problemi riscontrati durante il funzionamento della missione sono tipici di missioni così complesse e non mettono in ombra i risultati ottenuti. Il buon funzionamento dell’APXS e i preziosi dati scientifici raccolti dalla superficie della Luna contribuiscono a far avanzare la nostra comprensione della geologia lunare e ad aprire la strada a future missioni lunari.

