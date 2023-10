La missione Psyche della NASA sarà lanciata sul razzo Falcon Heavy di SpaceX

By

La NASA si sta preparando a intraprendere la sua prima missione interplanetaria utilizzando il razzo Falcon Heavy di SpaceX. Conosciuta come la missione Psiche, esplorerà un asteroide che si ritiene sia composto prevalentemente da metalli diversi da ferro e nichel.

Originariamente prevista per il lancio nell'ottobre 2022, la missione è stata ritardata a causa della consegna tardiva del software di volo e delle apparecchiature di test. Tuttavia, la nuova data di lancio è ora fissata per giovedì 12 ottobre 2023 alle 10:16 EDT dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Per chi è interessato a seguire il lancio, ci sono due opzioni disponibili: NASA TV o il canale YouTube ufficiale di SpaceX. Il razzo Falcon Heavy fornirà oltre cinque milioni di libbre di spinta attraverso i suoi 27 motori durante il lancio. Dopo circa due minuti, i booster laterali si separeranno e inizieranno a scendere verso le zone di atterraggio uno e due a Cape Canaveral.

Una volta che il nucleo centrale si sarà separato, cadrà nell'oceano e il secondo stadio completerà due accensioni. Infine, esattamente 62 minuti dopo il decollo, la navicella spaziale Psyche inizierà il suo viaggio verso l’asteroide Psyche.

In caso di ritardo del lancio dovuto alle condizioni meteorologiche, ci sono più opportunità di lancio di riserva entro un periodo di 21 giorni a partire da giovedì 5 ottobre.

Psiche, sia l'asteroide che la missione, ha un grande significato scientifico. È l'oggetto più metallico conosciuto, situato nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Studiando Psiche e altri corpi celesti, i ricercatori possono ottenere informazioni sulle origini e sull'evoluzione del nostro sistema solare.

Il programma di servizi di lancio della NASA presso il Kennedy Space Center è entusiasta di far parte di questa missione rivoluzionaria. Con questa missione osserveremo un corpo celeste con una superficie prevalentemente metallica, la prima volta nella nostra esplorazione del cosmo.

