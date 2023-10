Una nuova teoria spiega come il collasso di una stella binaria forma i lampi di raggi gamma

I lampi di raggi gamma (GRB) sono eventi incredibilmente violenti nell'universo che rilasciano un'enorme quantità di energia, paragonabile alla potenza combinata di tutte le stelle nell'universo osservabile. Tuttavia, la nostra comprensione di questi eventi è limitata. Un recente articolo di un team internazionale di ricercatori propone una nuova teoria sulla formazione di almeno un tipo di GRB, suggerendo che essi si verificano quando un sistema binario di due tipi specifici di stelle collassa e forma un buco nero.

Tradizionalmente, ci sono stati due tipi di GRB: burst brevi della durata di pochi secondi e burst lunghi della durata di pochi minuti. Si ritiene che le esplosioni brevi siano il risultato della collisione di oggetti massicci come buchi neri o stelle di neutroni, mentre si ritiene che le esplosioni lunghe siano causate dal collasso di stelle incredibilmente massicce con una massa superiore a 30 volte quella del Sole, che porta alla formazione di ipernovae. .

Il gruppo di ricerca, guidato da Yerlan Aimuratov dell'Istituto Astrofisico Fesenkov in Kazakistan, propone uno scenario diverso per la formazione di GRB lunghi. Suggeriscono che il collasso di un sistema binario costituito da una stella di carbonio-ossigeno (CO) e una stella di neutroni innesca un’ipernova e la formazione di una stella di neutroni appena nata. In questo scenario, il sistema binario si trasforma in due stelle di neutroni.

L'elemento cruciale della loro teoria è che il materiale espulso dalla stella di neutroni appena formata durante l'ipernova viene catturato dalla sua compagna binaria. Questo materiale aggiuntivo fa sì che la stella compagna diventi troppo massiccia, provocandone il collasso e la trasformazione in un buco nero. La radiazione emessa durante questo processo viene osservata come un lampo di raggi gamma.

I ricercatori approfondiscono le complessità di questo meccanismo, compresa l'influenza del periodo di rotazione del sistema binario. Discutono anche del contesto storico e degli studi precedenti che hanno contribuito allo sviluppo della loro teoria.

Per supportare la loro ipotesi, il team ha esaminato i lampi di raggi gamma utilizzando telescopi come il satellite BeppoSAX, lanciato quasi tre decenni fa, così come il telescopio SWIFT della NASA e l’osservatorio Lick. Due GRB specifici, GRB090618 e GRB090423, mostravano caratteristiche che indicavano la loro formazione attraverso sistemi stellari binari, offrendo alcune prove a favore della nuova teoria.

Tuttavia, è probabile che la comunità astrofisica continui a dibattere sulle cause di questi fenomeni distruttivi. Comprendere l’origine dei GRB è fondamentale perché potrebbero potenzialmente verificarsi nelle nostre vicinanze, rappresentando una minaccia per la vita sulla Terra. Acquisendo informazioni sui sistemi che possono produrre questi eventi, siano essi binari o solitari, gli scienziati possono avanzare verso la previsione e la preparazione per tali eventi catastrofici.

