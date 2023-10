Lampi di raggi gamma e supernove: la connessione alle stelle binarie

I lampi di raggi gamma (GRB) sono enigmatici eventi celesti che emettono grandi quantità di energia, in particolare sotto forma di raggi gamma. Sebbene siano noti per essere alcuni dei fenomeni più violenti dell’universo, c’è ancora molto che gli scienziati non capiscono al riguardo. Tuttavia, un recente studio pubblicato su The Astrophysical Journal propone una nuova teoria sulla formazione di almeno un tipo di GRB, suggerendo una connessione con i sistemi stellari binari.

Tradizionalmente, si distinguono due tipi di GRB in base alla loro durata: burst brevi della durata di pochi secondi e burst lunghi della durata di pochi minuti. Si ritiene che i GRB corti siano il risultato della collisione di oggetti massicci come buchi neri o stelle di neutroni, mentre si ritiene che i GRB lunghi siano associati al collasso di stelle estremamente massicce.

Questo nuovo studio sfida questa ipotesi e suggerisce che i GRB lunghi potrebbero effettivamente essere innescati dal collasso di un sistema stellare binario costituito da una stella di carbonio-ossigeno (CO) e una stella di neutroni (NS). Quando il nucleo della stella CO collassa, si innesca un’ipernova – la nascita di un nuovo buco nero – e la formazione di una neonata stella di neutroni. Questo crea un sistema binario composto da due stelle di neutroni.

Durante l'evento dell'ipernova, una quantità significativa di materiale espulso dalla stella di neutroni appena formata viene catturata dalla stella di neutroni compagna. Questa aggiunta di materiale può far sì che la stella diventi troppo massiccia, portandola al collasso e alla trasformazione in un buco nero. Di conseguenza, viene emesso un lampo di raggi gamma.

I ricercatori forniscono analisi dettagliate e informazioni di base, compreso l’impatto del periodo di rotazione del sistema binario. Menzionano anche l'uso di telescopi come il satellite BeppoSAX, il telescopio SWIFT della NASA e l'osservatorio Lick per osservare e raccogliere prove a sostegno della loro teoria.

Anche se questo studio getta nuova luce sulla possibile connessione tra le stelle binarie e la formazione di GRB lunghi, è probabile che la comunità astrofisica si impegnerà in ulteriori dibattiti e ricerche per ottenere una comprensione più profonda di questi fenomeni. Le implicazioni della comprensione dei GRB sono significative, poiché hanno il potenziale per verificarsi nelle nostre vicinanze cosmiche e rappresentare una minaccia per la vita sulla Terra. Svelando i meccanismi alla base di queste esplosioni cosmiche, gli scienziati possono avvicinarsi alla previsione di tali eventi e garantire la sicurezza del nostro pianeta.

Fonte: Universe Today – “Qual è il legame tra i lampi di raggi gamma e le supernove? Potrebbero essere stelle binarie” (DOI: 10.3847/1538-4357/ace721)