Lo stato delle missioni Artemis della NASA: Artemis 2 e Artemis 3

Il programma Artemis della NASA mira a riportare gli esseri umani sulla superficie della Luna e stabilirvi una presenza sostenibile. Dopo il successo del lancio di Artemis 1, le prossime missioni del programma sono Artemis 2 e Artemis 3.

Artemis 2 sarà la prima missione con equipaggio del razzo Space Launch System (SLS) e lancerà una capsula Orion con equipaggio in un volo attorno alla Luna. Sebbene abbia subito alcuni ritardi, la data di lancio prevista è novembre 2024 e rimane invariata. L'equipaggio di Artemis 2, composto da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, è stato annunciato ed è attualmente in formazione. Il modulo dell'equipaggio Orion, che ospita gli astronauti, sta procedendo con l'installazione dello scudo termico e con i test del peso e del baricentro.

Artemis 3, invece, dovrebbe riportare gli esseri umani sulla superficie della Luna utilizzando un lander fornito da SpaceX. Tuttavia, vi è qualche incertezza riguardo alla data di lancio e alla missione. Secondo Jim Free, amministratore associato della NASA per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione, SpaceX deve completare un lavoro significativo sul lander e, se non sarà pronto, potrebbe essere effettuata una missione diversa. A partire da ora, il lancio di Artemis 3 è previsto per la fine del 2025.

Vari componenti costituiscono l'hardware per queste missioni. Per Artemis 2, sono in fase di preparazione l'adattatore per stadio Orion, il modulo di servizio europeo, l'adattatore per stadio per veicolo di lancio e lo stadio di propulsione criogenica provvisorio. L'European Service Module, che fornisce propulsione e supporto vitale, è stato consegnato alla NASA dall'Agenzia spaziale europea. Si prevede che la fase principale del razzo SLS sarà completata nell'autunno del 2023 e spedita al Kennedy Space Center entro novembre 2023. Inoltre, i Solid Rocket Booster sono stati lanciati e consegnati al sito di lancio.

Anche Artemis 3 è in fase di preparazione, con il modulo dell'equipaggio Orion in fase di assemblaggio e il modulo di servizio europeo in fase di integrazione finale. L'adattatore per palco del veicolo di lancio è stato assemblato e il processo di isolamento in schiuma è stato completato.

Le missioni Artemis rappresentano pietre miliari significative nell'esplorazione della Luna da parte della NASA. Mentre i preparativi continuano, la NASA mira a stabilire una presenza umana sostenibile sulla superficie lunare e ad aprire la strada a future missioni nello spazio profondo.

Definizioni:

– Artemis: il programma della NASA per riportare gli esseri umani sulla Luna e stabilire un’esplorazione lunare sostenibile.

– SLS: Space Launch System, il razzo più potente della NASA progettato per missioni nello spazio profondo.

– Orion: la navicella spaziale con equipaggio della NASA che trasporterà gli astronauti sulla Luna e oltre.

– SpaceX: un produttore aerospaziale privato e una società di trasporto spaziale.

– Modulo di servizio europeo: il modulo fornito dall’Agenzia spaziale europea che fornisce propulsione e supporto vitale alla navicella spaziale Orion.

