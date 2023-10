Svelare i segreti delle regioni di nascita delle stelle: uno sguardo all'interno della nebulosa Carina

By

Le nebulose di formazione stellare hanno sempre affascinato gli astronomi, ma la loro natura frenetica e la presenza di nubi di gas e polvere rendono difficile osservare l'azione che si svolge al loro interno. Tuttavia, grazie ai progressi tecnologici, un team di ricercatori ha recentemente fatto scoperte rivoluzionarie sulla Nebulosa Carina utilizzando l’Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Guidato dal dottorato di ricerca Geovanni Cortes-Rangel dell'Instituto de Radioastronomía y Astrophisíca in Messico, il team ha concentrato la propria attenzione sui pilastri della Nebulosa Carina, un'area nota per la sua intensa attività di nascita stellare. All’interno di questa regione, due massicci ammassi stellari, Trumpler 14 e Trumpler 16, dominano la scena, emettendo potenti radiazioni ultraviolette.

Studiando i deflussi molecolari, o getti, provenienti dagli oggetti all'interno dei pilastri, i ricercatori sono stati in grado di ottenere informazioni dettagliate sui processi che si verificano in questo vivaio di nascita delle stelle. La radiazione delle calde stelle di tipo O negli ammassi stellari illumina e scolpisce i pilastri polverosi, rivelando la presenza di protostelle, dischi protoplanetari e getti. Questi ambienti estremi offrono un’opportunità unica per studiare la formazione di stelle appena nate dietro il velo di gas e polvere.

Uno dei risultati chiave dello studio è stata la misurazione delle masse dei dischi circumstellari attorno alle stelle di nuova formazione, nonché l’entità dei deflussi o getti molecolari. Il team ha scoperto che le sorgenti di questi getti sono protostelle di massa bassa o intermedia. Quando queste stelle neonate si formano, il materiale che cade viene riscaldato ed espulso in un flusso bipolare lungo l'asse di rotazione della protostella. Le collisioni con il gas e la polvere circostanti eccitano i gas nelle nebulose e li fanno illuminare.

Questi getti, che possono raggiungere velocità di centinaia di migliaia di chilometri all'ora, sono conosciuti come oggetti Herbig-Haro. Questi oggetti, che prendono il nome dagli astronomi George Herbig e Guillermo Haro, che per primi li studiarono approfonditamente, sono componenti essenziali del processo di nascita delle stelle.

Analizzando i dati ALMA, i ricercatori hanno identificato diverse sorgenti compatte che emettono radiazioni di lunghezza d'onda millimetrica, note come oggetti Herbig-Haro. Hanno anche rilevato deflussi di monossido di carbonio associati a questi oggetti. Un oggetto particolarmente notevole è HH 666, che presenta getti contorti che si estendono per oltre 10 anni luce e creano grandi scosse ad arco all'impatto con la nebulosa circostante.

Le scoperte fatte all’interno della Nebulosa della Carena forniscono informazioni cruciali sulla formazione stellare e sull’evoluzione dei dischi circumstellari e protoplanetari. L'azione di fotoevaporazione dei deflussi delle stelle neonate sta gradualmente erodendo i pilastri, causandone potenzialmente la distruzione entro 100,000 o un milione di anni. Di conseguenza, i dischi circumstellari esposti potrebbero trasformarsi in dischi protoplanetari, ponendo le basi per una potenziale formazione di pianeti.

Lo studio suggerisce anche che, nonostante l’ambiente ostile alle radiazioni, nella regione potrebbe rimanere una massa di polvere sufficiente a sostenere la formazione planetaria. I ricercatori hanno stimato che potrebbero esserci tra 0.01 e 0.7 masse solari di materiale rimasto, che fornisce gli ingredienti necessari per la nascita dei pianeti.

Man mano che la nostra comprensione delle regioni di nascita delle stelle si approfondisce, otteniamo preziose informazioni sui processi che modellano il nostro universo. La Nebulosa Carina continua ad essere un sito affascinante per gli astronomi, offrendo uno sguardo sul misterioso mondo della formazione stellare e sui potenziali sistemi planetari.

FAQ

Cosa sono gli oggetti Herbig-Haro?

Gli oggetti Herbig-Haro sono nebulosità luminose che si trovano all'interno di nebulose più grandi e sono associati a stelle appena nate. Si formano quando getti di gas e polvere provenienti da protostelle si scontrano con la nebulosa circostante, eccitando i gas e facendoli illuminare.

In che modo i getti contribuiscono alla formazione stellare?

I getti svolgono un ruolo significativo nel processo di formazione stellare. Quando si formano le protostelle, il materiale in caduta viene riscaldato ed espulso in un flusso bipolare lungo l'asse di rotazione della protostella. Questi getti si scontrano con il gas e la polvere nella regione di nascita delle stelle, creando onde d’urto che possono innescare un’ulteriore formazione stellare e modellare l’ambiente circostante.

I pianeti possono formarsi nelle regioni di nascita delle stelle?

Sì, la formazione planetaria è possibile nelle regioni di nascita delle stelle come la Nebulosa Carina. Nonostante l’intensa radiazione e l’erosione dei dischi circumstellari, potrebbe esserci abbastanza massa di polvere rimasta per sostenere la formazione dei pianeti. Lo studio suggerisce che i pianeti potrebbero essersi già formati o si stanno formando attivamente all’interno della Nebulosa della Carena.