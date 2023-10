Cosa si trova sotto: esplorare la struttura della Terra

By

Il centro della Terra rimane un luogo enigmatico, situato a quasi 4,000 miglia sotto i nostri piedi. Mentre gli esseri umani sono riusciti a perforare solo 7.6 miglia nella superficie terrestre, gli scienziati hanno trovato modi alternativi per studiarne la struttura. Misurando le onde sismiche, i ricercatori hanno acquisito informazioni sulla composizione interna del nostro pianeta.

La Terra è composta da tre strati principali: crosta, mantello e nucleo. La crosta, che è lo strato più sottile, costituisce solo l'1% del volume della Terra ed è dove esiste tutta la vita conosciuta. È divisa in crosta oceanica, situata sotto gli oceani e costituita principalmente da rocce basaltiche, e crosta continentale, che è molto più spessa e composta prevalentemente da granito.

Sotto la crosta si trova il mantello, che costituisce circa l'84% del volume terrestre. Sebbene il mantello sia roccia solida, si comporta come un fluido nelle scale temporali geologiche. Il mantello superiore e quello inferiore hanno proprietà diverse e si estendono fino a una profondità di circa 1,800 miglia. Il mantello è composto da vari minerali, tra cui la bridgmanite è la più abbondante.

Al centro della Terra si trova uno strato di ferro fuso e nichel spesso 1,400 miglia chiamato nucleo esterno. Questo mare liquido avvolge il nucleo interno, che è una palla di ferro solido che misura circa 1,520 miglia di diametro. Il movimento del ferro fuso nel nucleo esterno genera il campo magnetico terrestre.

Il nucleo della Terra si è formato quando il pianeta si è raffreddato nel corso di miliardi di anni. Gli elementi più pesanti, come ferro e nichel, migrarono verso l'interno per creare il nucleo. Il nucleo interno continua a crescere man mano che il ferro si solidifica, ma a un ritmo molto lento. Viene mantenuto per lo più solido a causa dell'enorme pressione esercitata su di esso.

Comprendere la struttura interna della Terra non solo fornisce informazioni sulla sua formazione, ma aiuta anche gli scienziati a studiare fenomeni geologici, come i terremoti e la tettonica a placche. Attraverso l'analisi sismica e altre tecniche, i ricercatori continuano a svelare i misteri del pianeta sotto i nostri piedi.

Fonte:

– Rivista Smithsonian

– Università dell'Illinois Urbana-Champaign

– Progetto Seismin presso l'University College di Londra

– Scienze dal vivo

– Indagine geologica statunitense

– Università di Chicago

–Shutterstock