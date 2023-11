Impatti dannosi dell'estrazione dell'oro rivelati dall'inquinamento da mercurio negli uccelli tropicali

Uno studio pionieristico pubblicato sulla rivista Ecotossicità ha scoperto livelli allarmanti di mercurio negli uccelli tropicali, facendo luce sugli effetti dannosi dell’estrazione dell’oro sull’ambiente. Condotta da 37 studiosi provenienti da sette paesi, questa ricerca completa esamina il più grande database di concentrazioni di mercurio negli uccelli tropicali fino ad oggi.

L’analisi di 2,316 campioni di sangue e piume di 322 specie di uccelli in America Centrale, Sud America e nelle Indie Occidentali ha rivelato concentrazioni di mercurio che superano di gran lunga i livelli di sicurezza. Particolarmente preoccupante è stata la scoperta di un martin pescatore verde con una quantità di mercurio 30 volte superiore a quella raccomandata. La ricerca ha inoltre identificato che le concentrazioni di mercurio erano quasi quattro volte più elevate nelle aree interessate da operazioni di estrazione dell’oro artigianali e su piccola scala.

L’estrazione dell’oro artigianale e su piccola scala è il principale responsabile dell’inquinamento da mercurio in tutto il mondo, responsabile di quasi il 38% dell’inquinamento da mercurio generato dall’uomo. Queste operazioni utilizzano il mercurio per estrarre minuscole particelle d'oro dal suolo e dai sedimenti. Il materiale di scarto risultante, contenente mercurio, viene depositato nel suolo, nell'acqua e nell'atmosfera. Poiché queste operazioni su piccola scala sono difficili da monitorare, i minatori sostengono che l’uso del mercurio sia necessario per la massima produttività.

Oltre all’estrazione dell’oro, altre attività umane come bruciare la vegetazione per abbattere le foreste per l’agricoltura rilasciano mercurio nell’ambiente. Inoltre, il mercurio si trova in natura ed è emesso dall’attività vulcanica, che è più diffusa nei tropici geologicamente attivi. Le forti precipitazioni in queste regioni risvegliano il mercurio che si è depositato sulla terra e nei letti dei fiumi, rendendolo più accessibile al consumo da parte degli animali.

I livelli di rischio per elevate concentrazioni di mercurio sono più elevati nelle specie di uccelli carnivori e negli uccelli con habitat acquatici. Poiché il mercurio si accumula principalmente nelle loro prede, gli animali carnivori sono più inclini a livelli elevati. Anche gli uccelli che vivono in habitat acquatici sono esposti a un’ulteriore esposizione al mercurio a causa del suo accumulo nei letti dei fiumi.

Le implicazioni di questa ricerca vanno oltre gli uccelli tropicali, poiché sono considerati indicatori della salute generale dell’ecosistema. Se gli uccelli presentano livelli elevati di mercurio, è probabile che anche altre specie soffrano di inquinamento. Inoltre, le comunità umane, in particolare quelle a valle delle attività di estrazione dell’oro, sono suscettibili all’inquinamento da mercurio. Il consumo di uccelli con alti livelli di mercurio comporta rischi per la salute umana, compresi problemi immunologici e una maggiore suscettibilità alle malattie.

Lo studio sottolinea la necessità di una migliore educazione riguardo ai danni ambientali a lungo termine causati dall’estrazione dell’oro nelle comunità locali che dipendono dall’estrazione mineraria per il loro sostentamento. Mentre i governi hanno tentato di imporre pratiche minerarie sostenibili, l’opposizione dell’industria dell’oro ha ostacolato il progresso. I consumatori possono contribuire scegliendo prodotti che contengono solo oro sostenibile certificato.

Questa ricerca non serve solo come campanello d’allarme per la conservazione degli uccelli nella zona neotropicale, ma evidenzia anche il valore degli sforzi di collaborazione con le parti interessate locali. Il coinvolgimento di diversi ricercatori locali ha consentito di identificare le aree in cui l'inquinamento da mercurio rappresenta una minaccia significativa. È fondamentale dare priorità alla conservazione degli ecosistemi tropicali e proteggere la salute sia della fauna selvatica che delle comunità umane.