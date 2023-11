Dopo anni di duro lavoro e preparazione, gli studenti dell'University College Dublin (UCD) si stanno preparando a lanciare il primo satellite irlandese, EIRSAT-1. Il satellite cubico, o cubesat, sarà lanciato alla fine di questo mese dalla base aeronautica di Vandenberg in California a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9.

Supportato dall'Accademia dell'Agenzia spaziale europea (ESA), in particolare attraverso il programma "Fly Your Satellite!" programma, EIRSAT-1 è un'iniziativa pionieristica che consente agli studenti universitari in Europa di costruire, lanciare e gestire i propri satelliti per la ricerca spaziale. Il progetto è stato avviato nel 2017 ed è stato sviluppato da studenti del Centro per la ricerca spaziale dell'UCD, della Scuola di fisica dell'UCD e della Scuola di ingegneria meccanica e dei materiali dell'UCD.

Una volta in orbita terrestre bassa, EIRSAT-1 effettuerà tre diversi esperimenti. La sua missione principale è studiare i lampi di raggi gamma, che sono gli eventi più luminosi e potenti che si verificano nell'universo. Inoltre, il satellite condurrà anche uno studio sul rivestimento termico per valutare le prestazioni dei trattamenti superficiali per i satelliti. Inoltre, dimostrerà un sistema alternativo per il controllo dell'orientamento dei veicoli spaziali.

Questo progetto rivoluzionario rappresenta una pietra miliare significativa per l'Irlanda, poiché segna il primo passo del paese nell'esplorazione spaziale. La professoressa Lorraine Hanlon dell'UCD, direttrice del progetto, ha espresso il suo entusiasmo, attribuendo il risultato al duro lavoro del team e al sostegno dell'università, del governo irlandese e dell'industria irlandese.

La collaborazione tra l'UCD e l'ESA ha svolto un ruolo cruciale nel successo del progetto. Secondo Joost Vanreusel, capo dell'Accademia dell'ESA, la competenza dell'UCD nelle scienze spaziali e nell'astrofisica, combinata con l'esperienza dell'ESA nella costruzione e nel collaudo di piccoli veicoli spaziali, ha reso l'EIRSAT-1 un programma educativo accattivante. Questa collaborazione evidenzia l'importanza della cooperazione internazionale nella ricerca spaziale, come sottolineato dalla professoressa Sheila McBreen, una delle principali astrofisiche irlandesi.

L'EIRSAT-1 non rappresenta solo una pietra miliare significativa per l'Irlanda, ma anche una testimonianza della forza della collaborazione e della dedizione di studenti e ricercatori nel superare i confini dell'esplorazione spaziale. Si prevede che fornirà preziose informazioni sui lampi di raggi gamma e contribuirà alla conoscenza scientifica sui fenomeni più affascinanti dell'universo.