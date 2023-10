La ricerca della vita aliena: rilevamento di biofirme nelle atmosfere degli esopianeti

Gli astronomi sono alla ricerca di segni di vita oltre il nostro sistema solare e il James Webb Space Telescope (JWST) è destinato a svolgere un ruolo cruciale in questa ricerca. Il JWST ha il potenziale per rilevare le atmosfere di diversi promettenti esopianeti, offrendo spunti sulla possibilità di vita oltre la Terra. Tuttavia, determinare ciò che si qualifica come una vera firma chimica della vita rappresenta una sfida.

Per osservare gli esopianeti, gli astronomi si concentrano sulle loro stelle ospiti e aspettano che i pianeti transitino o passino tra la stella e il telescopio. Durante il transito del pianeta, la luce della stella attraversa la sua atmosfera, provocando cali e picchi nella luminosità della stella a seconda delle sostanze chimiche presenti nell'atmosfera. Queste variazioni creano un codice a barre chimico per il pianeta in transito.

Tradizionalmente, gli scienziati hanno cercato gas specifici, come l’ossigeno o il metano, come potenziali biofirme. Tuttavia, questi gas possono essere prodotti anche da processi non biologici, il che li rende indicatori inaffidabili della vita. Gli scienziati considerano invece il contesto in cui si trovano questi gas. Ad esempio, trovare metano e ossigeno insieme sarebbe altamente indicativo della vita poiché è difficile produrre questi gas insieme senza la biologia.

Anche il monitoraggio dell’atmosfera di un pianeta extrasolare nel tempo può fornire informazioni preziose. Le variazioni stagionali nella concentrazione di alcuni gas, come l’ozono, potrebbero fungere da impronta digitale della vita. Inoltre, gli scienziati stanno sviluppando biofirme agnostiche che non fanno ipotesi sulla biochimica della vita aliena. Una firma biologica agnostica è il grado di “sorpresa” chimica o di squilibrio nell’atmosfera di un pianeta extrasolare.

Determinare le biofirme della vita aliena è un compito complesso che richiede cautela e un’attenta analisi. Mentre gli scienziati continuano a esplorare le atmosfere degli esopianeti con il JWST e altri strumenti, sperano di scoprire i primi indizi di vita oltre il nostro sistema solare.

Fonte:

– NASA/JPL-Caltech/R. Hurt, T. Pyle (IPAC)

– NASA, ESA, CSA, STSCI, Joseph Olmsted (STSCI)