Modellazione dell'attività vulcanica sugli esopianeti: una chiave per comprendere il loro interno

Un nuovo studio condotto da ricercatori dell’UC Riverside, della NASA Goddard, dell’American University e dell’Università del Maryland mira a modellare come apparirebbe l’attività vulcanica su un pianeta extrasolare attorno a una stella simile al sole. L’attività vulcanica è di grande importanza perché fornisce un modo indiretto per conoscere la geologia sotto la superficie di un pianeta extrasolare.

I vulcani rilasciano materiali dall'interno del pianeta, inclusa l'atmosfera. Pertanto, qualsiasi telescopio in grado di catturare immagini dell’atmosfera di un esopianeta vulcanico sarebbe in grado di fornire preziose informazioni sulla sua composizione. Attualmente, solo pochi telescopi, come il James Webb Space Telescope (JWST), sono in grado di rilevare le atmosfere degli esopianeti. Tuttavia, questi telescopi possono rilevare solo atmosfere attorno alle nane rosse e non stelle simili al Sole.

Il telescopio LUVOIR, ancora in fase di progettazione, potrebbe cambiare la situazione. LUVOIR ha il potenziale per acquisire direttamente immagini delle atmosfere di esopianeti delle dimensioni della Terra che orbitano attorno a stelle simili al Sole a una distanza di circa 1 unità astronomica (UA). Ciò significa che LUVOIR potrebbe potenzialmente rilevare l’attività vulcanica su questi esopianeti e fornire informazioni sulla loro composizione interna.

Per decifrare i dati catturati dai telescopi, i ricercatori devono comprendere gli spettri e le caratteristiche degli oggetti che osservano. La Terra, essendo uno degli oggetti meglio studiati nell'universo, funge da prezioso riferimento. Gli scienziati possono modellare come apparirebbe l’atmosfera terrestre ai telescopi come LUVOIR e utilizzare queste informazioni per interpretare i dati provenienti da altri esopianeti.

Le eruzioni vulcaniche rilasciano aerosol nell'atmosfera, che possono influenzare le letture spettrali di vari elementi come il vapore acqueo e l'ozono. Osservare i cambiamenti nelle bande spettrali di questi elementi durante il periodo di osservazione potrebbe indicare la presenza di attività vulcanica su un esopianeta.

Inoltre, la presenza di anidride solforosa (pioggia acida) nell'atmosfera di un pianeta extrasolare è un altro indicatore di attività vulcanica. Sebbene l’anidride solforosa abbia una durata di vita relativamente breve, viene costantemente emessa dai vulcani in eruzione.

Comprendere gli effetti dell’attività vulcanica sulle atmosfere degli esopianeti è fondamentale per svelare i misteri del loro interno. Modellando questi scenari, gli scienziati possono interpretare meglio i dati catturati dai futuri telescopi come LUVOIR e potenzialmente scoprire nuove informazioni sulla geologia e sulla composizione degli esopianeti.

Fonte:

– UC Riverside

– Goddard della NASA

– Università americana

– Università del Maryland