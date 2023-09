Come il cervello umano si adatta ai colori su altri pianeti

Il cervello umano ha un'incredibile capacità di adattarsi alle diverse condizioni di luce, permettendoci di percepire i colori come “normali” anche quando indossiamo occhiali da sole colorati o quando invecchiamo e i nostri occhi diventano più gialli. Tuttavia, cosa accadrebbe se fossimo esposti ai colori in un ambiente completamente sconosciuto, come ad esempio un altro pianeta? Secondo gli esperti, il nostro cervello probabilmente si adatterebbe nel tempo per percepire questi colori come più neutri.

Michael Webster, uno scienziato della visione cognitiva, suggerisce che qualunque sia il colore predominante su un altro pianeta, alla fine sembrerebbe grigio agli astronauti. Ad esempio, se gli esseri umani viaggiassero su Marte, il Pianeta Rosso inizierebbe gradualmente a sembrare più marrone o grigio invece che rosso. Il cielo marziano, che a noi appare ocra, inizierebbe ad apparire più blu agli esploratori dello spazio, anche se non dello stesso blu di quello terrestre.

Tuttavia, la percezione dei colori su altri pianeti dipenderebbe dai colori dominanti sia dell’atmosfera che del paesaggio. L'adattamento del cervello sarebbe influenzato dal rapporto tra la luce che attraversa l'atmosfera e i colori dell'ambiente circostante. In uno scenario in cui un pianeta extrasolare avesse una vegetazione viola e un cielo dorato, il cervello potrebbe adattarsi in modo diverso.

La risposta del cervello al colore non si basa solo sulla tonalità ma anche sull'intensità. Se un ambiente ha una tavolozza di colori limitata, il cervello diventa più in sintonia con i sottili cambiamenti di tonalità. Nel tempo, i colori sbiaditi verrebbero percepiti come più vibranti e viceversa.

In attesa che gli astronauti si adattino al nuovo pianeta, c'è la possibilità di creare un dispositivo che filtri e adatti automaticamente l'ambiente per loro. Derya Akkaynak, ingegnere e oceanografo, sta attualmente lavorando su un algoritmo informatico chiamato “Sea-thru”, che regola le immagini subacquee in modo che sembrino state scattate sulla terra. Correggendo la filtrazione blu causata dall'acqua, l'algoritmo offre una nuova prospettiva sugli ambienti sottomarini.

Sebbene il processo di adattamento ai colori su un pianeta alieno rimanga incerto finché gli esseri umani non ne visitano effettivamente uno, le esperienze nelle profondità marine potrebbero fornire un’approssimazione. In assenza di luce rossa, le profondità sommerse appaiono gialle, creando un'esperienza visiva strana e insolita.

In conclusione, il cervello umano possiede una notevole adattabilità quando si tratta di percepire i colori in ambienti diversi. Se esposti a colori non familiari su altri pianeti, il nostro cervello probabilmente si adatterebbe per percepirli come più neutri nel tempo, con fattori come i colori atmosferici e paesaggistici dominanti che giocano un ruolo in questo adattamento. Inoltre, la percezione del colore da parte del cervello è influenzata sia dalla tonalità che dall'intensità. In attesa che gli astronauti si adattino, c’è la possibilità di sviluppare dispositivi che filtrino e adattino automaticamente l’ambiente per loro. Il mare profondo offre uno sguardo su come il cervello potrebbe rispondere a tavolozze di colori non familiari.

Fonte:

– Scienze dal vivo