La riduzione delle temperature globali potrebbe aiutare a evitare lo scenario peggiore del collasso della calotta glaciale della Groenlandia

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature ha esplorato i potenziali effetti del mancato limite al riscaldamento globale a 1.5°C e del conseguente aggiustamento delle temperature. La ricerca suggerisce che se le temperature globali previste per dopo il 2100 venissero ridotte, potrebbe essere possibile evitare, o almeno invertire parzialmente, lo scenario peggiore del collasso delle calotte glaciali e dell’innalzamento del livello del mare. Lo studio indica che quanto più basse e tempestive le temperature scendono, tanto maggiore è la possibilità di ridurre al minimo lo scioglimento dei ghiacci e l’innalzamento del livello del mare.

Attualmente, la calotta glaciale della Groenlandia perde più di 300 miliardi di metri cubi di ghiaccio ogni anno, provocando un innalzamento del livello globale del mare. Si teme che un ulteriore riscaldamento potrebbe far sì che la calotta glaciale superi soglie critiche, con conseguente maggiore scioglimento del ghiaccio e potenziale collasso. I processi di feedback, come l’esposizione a temperature dell’aria più calde, svolgono un ruolo significativo nel determinare l’impatto del riscaldamento globale, motivo per cui limitare il riscaldamento a 1.5°C è fondamentale per prevenire scenari catastrofici.

Per prevedere come la calotta glaciale della Groenlandia risponderà al riscaldamento futuro, i ricercatori utilizzano modelli computerizzati per simulare il movimento del ghiaccio. Tuttavia, queste proiezioni presentano incertezze dovute a fattori quali il movimento del ghiaccio sul substrato roccioso e i cambiamenti nel sistema climatico nel corso di migliaia di anni.

Nel loro studio, un team di ricercatori ha eseguito due programmi informatici all’avanguardia per simulare la risposta della calotta glaciale della Groenlandia a diversi livelli di riscaldamento globale. Se le temperature raggiungono un picco intorno ai 2°C e rimangono stabili, i modelli prevedono un sostanziale collasso della calotta glaciale nel corso di migliaia di anni. Tuttavia, se il riscaldamento verrà effettivamente mitigato dopo il 2100 e le temperature torneranno rapidamente a scendere, i modelli suggeriscono che il superamento può essere in una certa misura invertito.

Se la stabilizzazione della temperatura avviene entro il 2200 con un riscaldamento inferiore a 1.5°C, si prevede che la calotta glaciale rimarrà più piccola ma stabile. In uno scenario del genere, l’innalzamento del livello del mare sarebbe probabilmente limitato a circa un metro. Tuttavia, se le temperature impiegano troppo tempo per diminuire o la temperatura di convergenza rimane troppo elevata, il collasso della calotta glaciale e un significativo innalzamento del livello del mare diventano quasi inevitabili.

Questi risultati evidenziano l’importanza di continui sforzi per ridurre le temperature globali al fine di prevenire le peggiori conseguenze del collasso delle calotte glaciali. È importante notare che le proiezioni presentate nello studio sono soggette a incertezze e sono necessarie ulteriori ricerche per fornire previsioni più accurate.

Fonte:

– Articolo originale: Natura

– Fonte immagine: Bryn Hubbard, CC BY-NC-SA [Link]