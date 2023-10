La missione OSIRIS-REx della NASA scopre abbondante materiale di asteroidi

Il team OSIRIS-REx della NASA sta vivendo una sorpresa positiva mentre cura i campioni recuperati dall'asteroide Bennu. L’analisi iniziale rivela che c’è una quantità di materiale asteroidale significativamente maggiore del previsto. Questa abbondanza inaspettata ha entusiasmato la comunità scientifica, poiché offre un’opportunità unica di studio approfondito.

Dopo aver rimosso il coperchio del contenitore scientifico, i ricercatori hanno scoperto un'abbondanza di materiale all'esterno della testa del TAGSAM, dove è conservata la maggior parte del materiale Bennu. Christopher Snead, il vice responsabile della curation di OSIRIS-REx presso il Johnson Space Center della NASA, ha espresso entusiasmo per l'inaspettata ricchezza di materiale, affermando: “C'è molto materiale in abbondanza al di fuori della testa di TAGSAM che è interessante di per sé. È davvero spettacolare avere tutto quel materiale lì”.

Il team sta attualmente conducendo un’analisi “rapida” del primo campione raccolto all’esterno della testa del TAGSAM. Questa analisi fornirà approfondimenti sulla natura del materiale Bennu e stabilirà le aspettative per i prossimi risultati. Per analizzare il campione verranno utilizzati vari strumenti, tra cui un microscopio elettronico a scansione, misurazioni a infrarossi e diffrazione di raggi X.

Le prossime settimane saranno impegnative per i ricercatori poiché sposteranno la testa del TAGSAM in un vano portaoggetti specializzato per lo smontaggio. Questo intricato processo mira a rivelare il campione globale all'interno, consentendo una comprensione più completa del materiale raccolto. La missione OSIRIS-REx, che ha raccolto con successo per la prima volta campioni da un asteroide, ha attirato notevole attenzione.

Bennu, l'asteroide da cui sono stati ottenuti i campioni, riveste un'enorme importanza scientifica. La sua natura antica fornisce preziose informazioni sulla formazione iniziale del nostro sistema solare e sulle condizioni che hanno portato alla creazione di pianeti come la Terra. Con la sua composizione ricca di carbonio, Bennu potrebbe potenzialmente contenere molecole organiche e amminoacidi che contengono indizi sulle origini della vita. Inoltre, la vicinanza di Bennu alla Terra lo rende un oggetto di grande interesse, poiché ha una probabilità relativamente alta di avere un impatto sul nostro pianeta alla fine del 22° secolo.

Fonti: NASA, Earth.com