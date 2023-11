Scatenare il potere dei quasar: gli oggetti più luminosi nell'universo

Nel campo in continua espansione dell’astronomia, poche scoperte hanno catturato l’attenzione degli scienziati e del pubblico in generale tanto quanto i quasar. Questi oggetti enigmatici, identificati per la prima volta negli anni '1960, continuano ad affascinare i ricercatori con la loro incredibile luminosità e il potenziale per svelare i misteri dell'universo primordiale.

I quasar, abbreviazione di sorgenti radio quasi stellari, furono inizialmente osservati come forti emettitori radio che apparivano come stelle. Tuttavia, la loro attività radio e l’immensa produzione di energia hanno sconcertato gli astronomi. Fu solo nel 1963, quando l'astronomo del Caltech Maarten Schmidt fece una scoperta rivoluzionaria, che la vera natura dei quasar cominciò ad emergere.

Schmidt esaminò lo spettro del quasar noto come 3C 273 e trovò qualcosa di straordinario. Le righe di emissione nel suo spettro non corrispondevano a nessun elemento conosciuto sulla Terra, ma lui le riconobbe come la firma dell'idrogeno. Ancora più importante, queste linee erano significativamente spostate verso il rosso, indicando che 3C 273 si stava allontanando dalla Terra a una velocità sorprendente, quasi il 16% della velocità della luce. Questa rivelazione ha rivoluzionato la nostra comprensione dei quasar e dell’universo in espansione.

Ulteriori ricerche hanno rivelato che i quasar sono alimentati da buchi neri supermassicci al centro delle galassie. Questi buchi neri, contenenti milioni o miliardi di volte la massa del nostro Sole, consumano attivamente le stelle e il gas circostanti. Quando il materiale cade nel buco nero, forma un disco di accrescimento, rilasciando un’enorme quantità di energia nel processo. Questa energia è ciò che rende i quasar gli oggetti più luminosi dell’universo, superando persino intere galassie.

Lo studio dei quasar ha fornito preziose informazioni sulla formazione delle galassie, sull’universo primordiale e sulla natura dei buchi neri. Negli ultimi 60 anni gli astronomi hanno catalogato oltre un milione di quasar, ognuno con le sue caratteristiche uniche e i suoi misteri in attesa di essere svelati. Attraverso telescopi e osservatori avanzati, gli scienziati continuano a studiare questi fari cosmici, ampliando i confini della nostra conoscenza ed espandendo la nostra comprensione dell’universo.

FAQ:

D: Cosa sono i quasar?

R: I quasar sono oggetti cosmici incredibilmente luminosi che emettono più energia di intere galassie. Sono alimentati da buchi neri supermassicci al centro delle galassie.

D: Cosa rende i quasar così luminosi?

R: I quasar derivano la loro luminosità dall'incredibile energia rilasciata quando le stelle circostanti e il gas vengono consumati dal buco nero supermassiccio al loro centro.

D: Cosa hanno imparato gli astronomi dallo studio dei quasar?

R: Lo studio dei quasar ha fornito informazioni sulla formazione delle galassie, sull'universo primordiale e sulla natura dei buchi neri. Ha anche fatto luce sulla natura in espansione del nostro universo.