Studio degli alberi preservati per comprendere il rischio di terremoti nel Pacifico nordoccidentale

I ricercatori dell’US Geological Survey Earthquake Science Center e dell’Università dell’Arizona stanno utilizzando alberi preservati nel Pacifico nordoccidentale per ottenere informazioni sul rischio di terremoti nella regione. Il team ha raccolto alberi che si credeva fossero morti durante i massicci terremoti lungo le linee di faglia nell'area del Puget Sound. Analizzando gli anelli degli alberi, hanno identificato un picco di carbonio-14 risalente agli anni 774-75 d.C. Contando in avanti fino all’anello finale sugli alberi, hanno determinato che gli alberi sono morti tra il 923 e il 924. Ciò suggerisce che entrambe le faglie hanno innescato terremoti simultaneamente, collegando le due faglie e indicando un rischio sismico nell’area più elevato di quanto si pensasse in precedenza.

Questa ricerca fornisce preziose informazioni sull’attività sismica nel Pacifico nordoccidentale e aiuta gli scienziati a comprendere meglio le linee di faglia e il rischio sismico della regione. Studiando la documentazione geologica, i ricercatori possono raccogliere informazioni dai terremoti passati e utilizzarle per fare previsioni su eventi futuri. Comprendere il rischio sismico è vitale per sviluppare piani di risposta alle emergenze efficaci e costruire infrastrutture resilienti.

Fonte: US Geological Survey, Università dell'Arizona

Ricostruzione dello smalto dei denti

Lo smalto dei denti è la sostanza più dura prodotta dall'organismo, ma una volta che si rompe non esiste attualmente alcun modo per ripararlo. Tuttavia, i ricercatori dell’Università di Washington hanno fatto una scoperta entusiasmante che potrebbe rivoluzionare la riparazione dei denti. Hanno trovato il modo di trasformare le cellule staminali in ameloblasti, le cellule responsabili della produzione dello smalto dei denti. Ciò stimola la produzione di smalto rudimentale, che potrebbe potenzialmente portare allo sviluppo di “otturazioni viventi” per riparare le cavità con lo smalto vero e proprio.

In futuro, questi risultati potrebbero anche aiutare a far crescere denti cresciuti in laboratorio che possano sostituire i denti persi o gravemente danneggiati. Ciò fornirebbe una soluzione più naturale e duratura rispetto ai tradizionali impianti dentali o protesi dentarie. La capacità di rigenerare lo smalto dei denti migliorerebbe significativamente la salute dentale e la qualità della vita di molte persone.

Fonte: Università di Washington

Soldi al popolo

La mancanza di denaro è una delle principali cause di senzatetto. Per esplorare l’impatto dell’assistenza monetaria sui senzatetto, i ricercatori dell’Università della British Columbia hanno condotto uno studio in cui hanno fornito un trasferimento in contanti incondizionato una tantum di 7,500 dollari canadesi a 50 persone senzatetto. Lo studio ha rilevato che i destinatari del trasferimento di denaro hanno speso di più per bisogni essenziali come cibo, affitto e trasporti. Inoltre, nel corso di un anno, hanno trascorso meno giorni nei rifugi e più giorni in alloggi stabili.

Questo studio evidenzia i potenziali vantaggi derivanti dalla fornitura di assistenza diretta in denaro alle persone senza dimora. Affrontando il problema di fondo dell’instabilità finanziaria, è possibile migliorare il benessere personale e ridurre la dipendenza dai rifugi temporanei. Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare diversi approcci per affrontare il problema dei senzatetto e per sviluppare strategie più efficaci per fornire un sostegno significativo a chi ne ha bisogno.

Fonte: Università della Columbia Britannica

Velocità postale e affluenza alle urne

Il voto per corrispondenza è diventato sempre più popolare, soprattutto in stati come l’Oregon e Washington dove è più facile votare per i residenti. Un ricercatore della Washington State University ha esaminato come la velocità del servizio postale locale possa influenzare l’affluenza alle urne, in particolare negli stati con leggi sul voto più restrittive. Lo studio ha rilevato che un servizio postale locale efficiente aumenta la probabilità che le persone votino, soprattutto nelle aree con regole di voto più rigide.

I risultati evidenziano l’importanza di un efficiente sistema di consegna della posta per garantire che le schede arrivino in tempo e possano essere conteggiate. Man mano che il voto per corrispondenza diventa sempre più diffuso, è fondamentale affrontare eventuali ostacoli che potrebbero impedire ai singoli individui di partecipare al processo democratico. Gli sforzi per migliorare l'efficienza del servizio postale e semplificare il processo di voto possono contribuire ad aumentare l'affluenza alle urne e garantire che la voce di tutti sia ascoltata.

Fonte: Washington State University

Previsioni meteorologiche del Pacifico nordoccidentale

I ricercatori della Portland State University hanno utilizzato modelli computerizzati e apprendimento automatico per prevedere i futuri modelli meteorologici nel Pacifico nordoccidentale secondo l’attuale traiettoria del riscaldamento globale. Sorprendentemente, i ricercatori hanno scoperto che non si prevede che i modelli di circolazione atmosferica più ampi che influenzano il clima locale cambino in modo significativo, soprattutto in inverno. Ciò significa che i modelli meteorologici che sperimentiamo nella regione potrebbero non subire cambiamenti significativi nonostante il riscaldamento del pianeta.

Tuttavia, è importante notare che questa ricerca si concentra su modelli meteorologici più ampi e che impatti localizzati come ondate di caldo, tempeste ed eventi meteorologici estremi potrebbero verificarsi ancora più frequentemente in futuro a causa dei cambiamenti climatici. Comprendere i potenziali impatti dei cambiamenti climatici sui modelli meteorologici regionali è essenziale per sviluppare strategie volte a mitigarne gli effetti.

Fonte: Università statale di Portland