Preparatevi per la luna e l'eclissi di un cacciatore spettacolare

Con l'avvicinarsi di Halloween e la preparazione dei costumi, quest'anno gli osservatori del cielo si aspettano una sorpresa pre-Halloween. Sabato il cielo notturno sarà illuminato dal bagliore radioso della luna del cacciatore. Tuttavia, quest'anno c'è un ulteriore vantaggio per i fortunati spettatori: un'eclissi lunare parziale.

Mentre la Luna è al centro della scena, un altro corpo celeste tenterà di rubare i riflettori. Giove, il pianeta più grande del nostro sistema solare, sarà visibile appena a sud della Luna, anche se la Luna continuerà a brillare più luminosa. Secondo lo scienziato della NASA Noah Petro, la bellezza di questo periodo dell'anno è che la luna sorge proprio intorno al tramonto quando è piena, dando vita a splendide lune basse nel cielo.

Ora diamo uno sguardo più da vicino ad alcune domande chiave che circondano la luna del cacciatore e l'imminente eclissi lunare parziale.

Perché si chiama la luna del cacciatore?

Luna del cacciatore è il nome dato alla luna piena di ottobre, anche se occasionalmente appare a novembre. In varie culture, le lune prendono il nome in base alle attività stagionali. La luna del cacciatore, conosciuta anche come luna delle foglie cadenti e luna gelata, indica tradizionalmente un momento in cui i gruppi indigeni raccolgono cibo per l'inverno. Ciò è particolarmente conveniente poiché i cervi e le altre prede si sono ingrassati dopo aver banchettato per tutta l'estate.

Ciò che distingue la luna del cacciatore e il suo precursore, la luna del raccolto, è che entrambe hanno la durata del sorgere della luna di circa 30 minuti, più breve dei soliti 50 minuti. Queste albe lunari della prima serata sono ideali per la raccolta e la caccia, considerando le ore di luce più lunghe a settembre e ottobre.

Chi potrà vedere l’eclissi lunare parziale?

Gli osservatori del cielo in Africa, Europa, Asia e Australia avranno una sorpresa speciale poiché avranno l'opportunità di assistere all'ultima eclissi lunare dell'anno. Durante un'eclissi lunare parziale, un allineamento imperfetto del sole, della Terra e della luna fa sì che parti della luna vengano oscurate dall'ombra della Terra.

Tuttavia, a differenza di un’eclissi lunare totale, questa eclissi parziale sarà piuttosto lieve. Noah Petro della NASA spiega che la luna attraverserà una parte dell'ombra della Terra, facendola affievolire. Non sarà immediatamente visibile ad occhio nudo.

Dove e quando puoi vedere questa luna?

Poiché la luna del cacciatore è una luna piena, illuminerà il cielo con la massima luminosità. Per intravederla, guarda verso est mentre la luna sorge e verso ovest mentre tramonta. Ecco i migliori orari di visualizzazione per alcuni fusi orari rappresentativi:

Distretto di Columbia:

– Sorgere della luna: 6:06 ora orientale

– Tramonto della luna: 7:10

Chicago:

– Sorgere della luna: 5:44 ora centrale

– Tramonto della luna: 6:59

Los Angeles:

– Sorgere della luna: 6:04 ora del Pacifico

– Tramonto della luna: 6:57

Per gli orari del sorgere e del tramontare della luna in altre località, fare riferimento a fonti affidabili come il sito web dell'Osservatorio navale degli Stati Uniti.

Preparatevi quindi per un'incantevole serata sotto la magica luce della luna del cacciatore, con l'ulteriore vantaggio di una sottile eclissi lunare, creando un'esperienza celeste indimenticabile.