La Luna del Raccolto: una Superluna unica

La luna del raccolto, l’ultima superluna dell’anno, sorgerà giovedì e raggiungerà il suo picco venerdì. Anche se quest’anno ci sono già state tre Superlune, inclusa la Luna Blu, la Luna del Raccolto si distingue per la sua unicità.

La luna del raccolto è la luna piena più vicina all'equinozio d'autunno, che si è verificato il 23 settembre nell'emisfero settentrionale. Questo equinozio segna l’inizio dell’autunno ed è anche il periodo in cui molti raccolti raggiungono il loro picco. La luna del raccolto sorge quasi contemporaneamente al tramonto per diverse sere di seguito, con il risultato di un'abbondante luce lunare nelle prime ore della sera.

In genere, la luna sorge circa 50 minuti più tardi ogni giorno durante il suo ciclo. Tuttavia, durante la luna del raccolto, questo ritardo si riduce a un intervallo più piccolo ogni notte. Negli Stati Uniti settentrionali, il ritardo varia da 15 a 20 minuti, mentre in Canada ed Europa è solo da 10 a 20 minuti. Questa caratteristica unica della luna del raccolto ha tradizionalmente aiutato gli agricoltori e gli equipaggi a raccogliere i loro raccolti fornendo diverse sere extra di chiaro di luna, da cui il nome.

Giovedì 28 settembre, la luna del raccolto apparirà subito dopo il tramonto e raggiungerà il picco alle 5:57 ET (09:57 GMT) di venerdì. La NASA consiglia di utilizzare un binocolo con un ingrandimento minimo di 7, anche se un ingrandimento maggiore fornirebbe maggiori dettagli. La luna piena sarà nel suo punto più alto e più vicino alla Terra, sperimentando un “perigeo lunare”, rendendola una superluna.

La luna del raccolto ha una sfumatura di arancione e rosso, apparendo più grande e luminosa delle altre lune piene a causa di un'illusione ottica vicino all'orizzonte. Quando la Luna è vicina all'orizzonte, la sua luce passa attraverso più particelle atmosferiche, che disperdono la luce blu e permettono alla luce rossa di raggiungere i nostri occhi.

La luna del raccolto viene celebrata in molte culture in tutto il mondo, tra cui Cina e Corea del Sud. In Cina, la festa di metà autunno chiamata Zhongqiu Jie viene commemorata attraverso riunioni di famiglia, osservazione della luna e condivisione di dolci lunari. In Corea del Sud, l'Harvest Moon Festival, noto come Chuseok, è una festa nazionale in cui le persone si recano nelle loro case ancestrali e dei genitori per celebrare il raccolto autunnale.

L'antico folklore associa anche la luna del raccolto alla convinzione che il gelo che si verifica alla sua luce non danneggerebbe i boccioli e i fiori dei frutti, a differenza del gelo nell'oscurità della luna.

