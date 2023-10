Lo spettacolo celeste: un raro avvistamento della "cometa del diavolo" nel cielo notturno

By

Uno straordinario evento astronomico si svolgerà il prossimo anno quando la Terra ospiterà un visitatore tanto atteso dagli angoli più remoti del nostro sistema solare. Gli astronomi sono entusiasti quando l’enorme “cometa del diavolo”, ufficialmente chiamata 12P/Pons-Brooks, intraprende il suo primo approccio alla Terra dopo oltre 70 anni. Questa cometa ha guadagnato il suo peculiare soprannome grazie alla caratteristica formazione di due "corni", composti da ghiaccio e gas, che le conferiscono un aspetto affascinante e misterioso.

A differenza della maggior parte delle comete, 12P/Pons-Brooks ha mostrato un livello di brillantezza senza precedenti, affascinando sia gli esperti che il pubblico in generale. Normalmente, la luminosità delle comete aumenta gradualmente man mano che si avvicinano al Sole, poiché il calore fa sì che il loro ghiaccio si trasformi in gas, creando l'iconica coda della cometa. Tuttavia, questo particolare vagabondo celeste ha sfidato le convenzioni con due notevoli eruzioni, la più recente avvenuta all’inizio di questo mese. Queste straordinarie esplosioni hanno elevato 12P/Pons-Brooks da un fioco puntino visibile solo attraverso potenti telescopi a uno spettacolo sbalorditivo che può potenzialmente essere osservato con un binocolo o anche ad occhio nudo.

La forma enigmatica della chioma della cometa, una nube nebbiosa che ne avvolge il nucleo, ha stuzzicato la curiosità degli astronomi. Il suo contorno unico, che ricorda un paio di "corna del diavolo", è diventato la caratteristica distintiva di questo straordinario visitatore dalle profondità dello spazio. Il dottor Eliot Herman, professore in pensione e appassionato astronomo, si chiede se le future eruzioni genereranno manifestazioni simili a corno, aggiungendo ulteriore intrigo a questo evento già affascinante.

Il momento tanto atteso per intravedere 12P/Pons-Brooks coinciderà con un’eclissi solare totale l’8 aprile 2024, che attraverserà il Messico, gli Stati Uniti e il Canada. Quando la cometa raggiungerà il perielio, il punto più vicino al Sole, il 21 aprile 2024, si prevede che mostrerà una straordinaria luminosità. Successivamente, il 2 giugno 2024, la cometa effettuerà il suo avvicinamento più vicino alla Terra, offrendo agli scienziati e al grande pubblico un'opportunità unica di osservare questo straordinario fenomeno celeste.

Sebbene il soprannome di “cometa del diavolo” possa evocare un senso di trepidazione, gli esperti ci assicurano che 12P/Pons-Brooks non rappresenta una minaccia per il nostro pianeta. Con un diametro stimato minimo di 17 chilometri (10.5 miglia), questa cometa di tipo Halley segue un'orbita prevedibile, visitando la Terra ogni 71 anni. Le sue rare apparizioni, insieme alle limitate capacità tecnologiche del passato, spiegano perché è rimasto relativamente sconosciuto al grande pubblico.

Ora, tuttavia, ci viene offerta la straordinaria opportunità di assistere a un maestoso balletto cosmico, che ci ricorda il nostro innato fascino per le distese dell'universo. Come dice magnificamente il dottor Herman: “Gli eventi nel cielo toccano tutti noi in un modo davvero storico. Vale la pena uscire e semplicemente guardarlo e rimanerne sbalordito.

Domande frequenti

Perché la cometa è chiamata “cometa del diavolo”? Il soprannome della cometa, "cometa del diavolo", deriva dalla formazione unica di due "corna del diavolo" composte da ghiaccio e gas. Quando passerà la cometa vicino alla Terra? La cometa raggiungerà il suo massimo avvicinamento alla Terra il 2 giugno 2024, in coincidenza con l'eclissi solare totale dell'8 aprile 2024. Dovremmo preoccuparci della cometa? Gli esperti assicurano che il 12P/Pons-Brooks non costituisce una minaccia per l'umanità. Cosa rende 12P/Pons-Brooks unica rispetto alle altre comete? 12P/Pons-Brooks ha subito due importanti eruzioni, provocando un aumento significativo della luminosità, cosa relativamente rara per le comete. Con quale frequenza 12P/Pons-Brooks visita la Terra? 12P/Pons-Brooks segue un'orbita che la avvicina alla Terra ogni 71 anni.