L'aurora boreale in Irlanda e Irlanda del Nord: uno spettacolo naturale spettacolare

Se hai sempre desiderato assistere al fenomeno mozzafiato dell'aurora boreale, non devi avventurarti fino in Islanda o in Alaska. L'Irlanda e l'Irlanda del Nord offrono spettacoli straordinari dell'aurora boreale, che dipingono il cielo notturno con vivaci verdi, rosa, blu e viola. Anche se a volte le nuvole possono ostruire la vista, le notti limpide con la necessaria attività solare possono offrire scorci di questo spettacolo di luci naturali.

I luoghi migliori per osservare l'aurora boreale in Irlanda includono la costa settentrionale dell'Irlanda del Nord, la costa di Antrim, la contea di Mayo sulla costa occidentale, Ashbourne nella contea di Meath e potenzialmente l'area di Dublino durante le forti manifestazioni. Tuttavia, gli avvistamenti non sono garantiti e il prossimo equinozio del 23 settembre potrebbe offrire una migliore possibilità a causa delle condizioni del campo magnetico terrestre e dell’inclinazione del pianeta in quel momento.

Il processo dell’aurora inizia con i brillamenti solari, eruzioni sul sole che rilasciano miliardi di tonnellate di radiazioni nello spazio. Queste particelle raggiungono l'atmosfera terrestre circa due giorni dopo, dove alcune rimangono intrappolate nel campo magnetico del pianeta e vengono attratte verso i poli Nord e Sud. Quando entrano in collisione con atomi e molecole nell'atmosfera, creano i colori vibranti dell'aurora boreale.

Cieli sereni e inquinamento luminoso minimo sono fondamentali quando si cerca di assistere all'aurora. Vivere lontano dalle città e dai paesi offre maggiori possibilità di vedere le principali mostre, sebbene anche dalla città di Dublino siano state segnalate viste spettacolari. Astronomy Ireland gestisce un servizio di allerta aurora, prevedendo quando si verificheranno le esplosioni solari e quando si prevede che le particelle raggiungeranno l'atmosfera terrestre.

I prossimi anni saranno particolarmente favorevoli per osservare l'aurora boreale, poiché l'attività del sole raggiungerà il picco nel 2025. Tuttavia, le condizioni meteorologiche possono presentare sfide, con i cieli nuvolosi che spesso ostacolano la vista. Nonostante ciò, si verificano notti limpide, che offrono l'opportunità di sperimentare questo maestoso fenomeno naturale.

Fonti: rivista Astronomy Ireland