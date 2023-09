La magia dell'aurora boreale: dove e quando ammirare lo spettacolo spettacolare in Irlanda

La bellezza dell'aurora boreale, un affascinante spettacolo di luci naturali, può essere ammirata in diverse località dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Sebbene non vi sia alcuna garanzia di vedere questo straordinario fenomeno, il prossimo equinozio del 23 settembre potrebbe aumentare le tue possibilità di sperimentarlo. David Moore, editore della rivista Astronomy Ireland, spiega che durante l'equinozio, le condizioni del campo magnetico terrestre e l'inclinazione del pianeta possono portare alla comparsa dell'aurora. Non garantisce però l’avvistamento; aumenta solo la probabilità.

I luoghi migliori per ammirare l'aurora boreale in Irlanda sono la costa settentrionale rurale dell'Irlanda del Nord e Mayo a causa della loro vicinanza all'Oceano Atlantico. L'assenza di luci urbane in queste regioni fornisce una visione più chiara dell'aurora. Tuttavia, i cieli sereni sono essenziali per individuare le luci, indipendentemente dalla posizione nel paese.

Il processo dell’aurora inizia con i brillamenti solari, eruzioni sul sole che rilasciano miliardi di tonnellate di radiazioni nello spazio. Queste particelle cariche colpiscono l'atmosfera terrestre circa due giorni dopo e alcune rimangono intrappolate nel campo magnetico terrestre, creando l'aurora boreale quando entrano in collisione con i gas atmosferici. L'intensità delle luci dipende dall'attività delle particelle e in rare occasioni può estendersi più a sud del solito.

Per massimizzare le tue possibilità di vedere l'aurora boreale, è fondamentale essere lontano dalle luci artificiali, poiché possono oscurare la vista. Vivere in una città o in un paese può limitare la visibilità delle luci solo ai display principali. Tuttavia, i luoghi in campagna senza luci intense a nord offrono una splendida vista dell'aurora.

Astronomy Ireland fornisce un servizio di allerta aurora per prevedere e informare il pubblico su potenziali avvistamenti. Gli avvisi includono informazioni sull'attività prevista nel cielo, inclusa l'aurora. L'aurora boreale può apparire a qualsiasi ora della notte, con durata variabile da poche ore a tutta la notte.

La copertura nuvolosa può ostacolare la vista delle luci, quindi i cieli sereni sono l'ideale per assistere a questo spettacolo spettacolare. Fortunatamente, i prossimi anni sono considerati favorevoli per vedere l’aurora boreale, poiché si prevede che il sole raggiungerà il suo picco di attività nel 2025.

Fonti: rivista Astronomy Ireland