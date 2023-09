Milioni di persone nelle Americhe saranno testimoni della spettacolare eclissi solare anulare

Il 14 ottobre si svolgerà uno straordinario evento astronomico che regalerà a milioni di persone nelle Americhe una straordinaria eclissi solare. Se le condizioni meteorologiche lo consentono, gli osservatori vedranno la luna passare direttamente davanti al sole. Questa eclissi solare anulare sarà visibile lungo un percorso che si estende attraverso parti degli Stati Uniti, Messico, America Centrale e Sud America.

Un'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna si posiziona tra la Terra e il Sole, bloccando parzialmente la faccia del Sole mentre passa. Ciò che distingue questo tipo di eclissi è che la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra o in prossimità di esso, con il risultato che non oscura completamente il sole. Sembra invece un disco scuro sovrapposto alla faccia più grande e luminosa del sole, creando un effetto anello di fuoco.

L'eclissi inizierà alle 9:13 PDT (12:13 EDT/1613 GMT) in Oregon, prima di spostarsi attraverso stati come California, Nevada, Utah, Arizona, Nuovo Messico e Texas negli Stati Uniti. Continuerà poi il suo percorso attraverso Messico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia e Brasile, per concludersi infine al tramonto nell'Oceano Atlantico. Mentre il massimo oscuramento del sole si verificherà all’interno del percorso negli Stati Uniti, le persone in parti più grandi del Nord America, dell’America Centrale e del Sud America saranno comunque in grado di assistere all’eclissi in una forma minore.

La Luna apparirà grande quasi quanto il Sole dal punto di vista della Terra perché è molto più vicina al nostro pianeta. Il diametro della Luna è di circa 2,159 miglia (3,476 km), mentre il diametro del Sole misura circa 865,000 miglia (1.4 milioni di km) e il diametro della Terra è di 7,918 miglia (12,742 km).

È essenziale dare priorità alla sicurezza quando si osserva un’eclissi solare. Guardare direttamente il sole senza un'adeguata protezione per gli occhi può causare gravi lesioni agli occhi. Poiché il sole non è mai completamente bloccato durante un'eclissi solare anulare, la protezione oculare specializzata è fondamentale. Si consiglia vivamente di utilizzare occhiali protettivi per la visione solare o un visore solare portatile, mentre gli occhiali da sole normali non sono sufficienti.

Le eclissi solari differiscono dalle eclissi lunari in quanto quest'ultima si verifica quando la Terra impedisce alla luce solare di raggiungere la luna, lasciandola fioca e possibilmente mostrando una tonalità rossastra. Le eclissi lunari sono visibili da un'area più ampia della Terra rispetto alle eclissi solari.

Assistere a un'eclissi solare anulare è un'esperienza maestosa che ci ricorda le meraviglie dell'universo. Come sempre, assicurati di dare priorità alla sicurezza utilizzando un'adeguata protezione per gli occhi quando osservi questo evento celeste.

