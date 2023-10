Missione Psiche della NASA: sondare l'asteroide ricco di metalli

La NASA si sta preparando a lanciare la navicella spaziale Psyche in una missione per indagare sull'asteroide ricco di metalli chiamato Psyche. Questa missione è significativa perché le precedenti missioni di esplorazione degli asteroidi si sono concentrate su oggetti rocciosi o ghiacciati, mentre Psiche è composta principalmente da metallo. Studiando l'asteroide da vicino, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla formazione della Terra e di altri pianeti nel nostro sistema solare.

Il lancio della missione Psiche è previsto per il 12 ottobre 2021. La navicella spaziale sarà trasportata da un razzo SpaceX Falcon Heavy dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida. Inizialmente, il lancio della missione era previsto per il 5 ottobre, ma un problema con i propulsori ha richiesto un ritardo di una settimana per risolverlo.

Una volta lanciata, Psiche viaggerà per circa 2.2 miliardi di miglia per raggiungere la fascia principale degli asteroidi, dove entrerà nell'orbita dell'asteroide Psiche alla fine di luglio 2029. La navicella spaziale trascorrerà circa due anni in orbita attorno all'asteroide, scattando foto, mappando la superficie, e raccogliere dati per determinarne la composizione.

L'asteroide Psiche, dal nome della dea greca dell'anima, è largo circa 173 miglia e orbita attorno al Sole nella parte esterna della fascia principale degli asteroidi. Si ritiene che sia il nucleo esposto di un planetesimo, un elemento costitutivo di un pianeta. Violente collisioni durante la prima formazione del sistema solare potrebbero averne strappato lo strato esterno.

La navicella spaziale Psyche è dotata di un magnetometro, uno spettrometro di raggi gamma e neutroni e un imager multispettrale per studiare l'asteroide. Cercherà prove di un antico campo magnetico, determinerà gli elementi chimici dell’asteroide e fornirà informazioni sulla sua composizione minerale.

La missione Psiche ha dovuto affrontare ritardi e sfide, con un costo stimato di 1.2 miliardi di dollari. Il lancio era originariamente previsto per il 2022, ma è stato ritardato a causa di problemi con il software di volo e le apparecchiature di test. Nell'ottobre 2022, la NASA ha annunciato che la missione era tornata sulla buona strada dopo aver risolto i problemi di personale e comunicazione che avevano contribuito al ritardo.

La missione Psiche offre un'opportunità unica per comprendere il nucleo del nostro pianeta e la formazione dei pianeti rocciosi nel nostro sistema solare. Potrebbe fornire preziose informazioni sulla storia e sull’evoluzione caotica del nostro sistema solare.

Fonti: NASA, SpaceNews