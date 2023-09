La missione OSIRIS-REx della NASA è pronta a riportare a casa un campione di asteroide

By

Dopo una missione durata sette anni, la navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA è pronta a tornare sulla Terra e consegnare il primo campione di asteroide raccolto nello spazio. La navicella spaziale è stata lanciata nel 2016 con l'obiettivo di catturare le rocce dell'asteroide Bennu, situato a 200 milioni di miglia di distanza.

La navicella spaziale rilascerà una capsula contenente quasi nove once di roccia e terreno che si ritiene abbiano 4.5 miliardi di anni. Domenica, la capsula verrà lanciata sul Dugway Proving Grounds nello Utah, con il suo atterraggio previsto nel deserto dello Utah alle 10:55 ET.

L'importanza di questo campione risiede nel suo potenziale di rivoluzionare la nostra comprensione delle origini del sistema solare. Nicole Lunning, curatrice capo dei campioni di OSIRIS-REx, spiega che lo studio di questi campioni fornirà preziose informazioni su come si è formato il nostro sistema solare e sulla possibilità di vita oltre la Terra.

Per garantire la conservazione dei campioni e prevenire la contaminazione organica, è stata costruita una camera iper pulita nell'edificio 31 del Johnson Space Center di Houston, in Texas. Questa struttura è simile a quella utilizzata per elaborare le rocce lunari del programma Apollo.

Gli scienziati di tutto il mondo avranno l’opportunità di studiare questi campioni ed esplorare nuove domande scientifiche che rimangono senza risposta dai campioni esistenti sulla Terra. Con la prevista distribuzione dei campioni alla più ampia comunità scientifica, si prevedono numerose scoperte rivoluzionarie.

Questa missione non è il primo tentativo della NASA di effettuare una missione di ritorno di campioni. Nel 2004, la missione Genesis subì un guasto al paracadute e si schiantò nello Utah, provocando il recupero di alcuni campioni danneggiati. Due anni dopo, la missione Stardust atterrò con successo dopo aver raccolto campioni dalla Comet Wild 2 e dalla polvere interstellare.

Nel complesso, il successo della missione OSIRIS-REx rappresenta una pietra miliare entusiasmante nell’esplorazione spaziale e ha il potenziale per rimodellare la nostra comprensione dell’universo.

