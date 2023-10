Gli echi della storia: l'eclissi solare appare sopra il Chaco Canyon

By

Il 14 ottobre 2023, un’affascinante eclissi solare conosciuta come “anello di fuoco” è apparsa per 4 minuti e 48 secondi sopra il Parco Nazionale della Cultura Chaco nel New Mexico. Questo raro evento celeste riecheggiava le antiche tradizioni del popolo Pueblo che abitava la regione tra l'850 e il 1250 d.C. contiene anche petroglifi raffiguranti eclissi passate.

I visitatori del Chaco Canyon hanno dovuto affrontare una corsa contro il tempo, poiché nel canyon erano disponibili solo 150 posti auto. Molti entusiasti cacciatori di eclissi sono arrivati ​​la mattina presto, percorrendo la buia strada sterrata per assistere allo spettacolo celeste. Nonostante il traffico e le strade sconnesse, il viaggio li ha trasportati indietro nel tempo, cancellando ogni traccia del mondo moderno.

L'antica civiltà dei Pueblo fu testimone di diverse eclissi durante il suo apice e un pezzo di arte rupestre particolarmente intrigante, noto come "Roccia del Sole", raffigura un'eclissi solare totale del 1097. L'intricata incisione sul masso ricorda la corona solare durante un eclissi e gli scienziati ritengono che rappresenti ciò che il popolo dei Pueblo vide l'11 luglio 1097, durante un evento di totalità di 5 minuti e 1 secondo.

Con il progredire dell'eclissi parziale, l'illuminazione nel canyon è cambiata radicalmente e le ombre proiettate dai bordi frastagliati del canyon e dalle antiche strutture sono diventate confuse. Gli osservatori riuniti dalla grande kiva a Casa Rinconada hanno sperimentato la vista affascinante dell'“anello di fuoco”, con le perle di Baily visibili su entrambi i lati dell'anularità. Per coloro che hanno avuto la fortuna di assistere a questo evento, è stato il culmine di un'ambizione di lunga data e di un profondo senso di connessione con le antiche tradizioni e la storia del Chaco Canyon.

La Casa Rinconada del Chaco Canyon, con i suoi precisi allineamenti alle direzioni cardinali, ha fornito la location perfetta per l'astrofotografo Mike Shaw. Ha organizzato un workshop per catturare “l'anello di fuoco” e ha descritto il sentimento di un profondo senso di appartenenza. La temperatura scese notevolmente con il progredire dell'eclissi e il canyon, solitamente tranquillo, si riempì del canto degli uccelli.

La prossima eclissi solare totale osservabile dal Chaco Canyon non è prevista prima del 3 luglio 2866, ma gli echi della storia continueranno a risuonare nel tempo, collegando le generazioni future alle meraviglie celesti vissute dai loro antenati.

Fonti: Space.com (Gill Carter, Jamie Carter)