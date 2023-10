L'impatto della fisiologia del fitoplancton sull'atmosfera e sul clima

Il fitoplancton, organismi fotosintetici microscopici presenti nell'oceano, hanno un ruolo significativo nel ciclo globale del carbonio e nel clima della Terra. Uno studio recente ha rivelato che i cambiamenti nella fisiologia del fitoplancton, in particolare nell’assorbimento dei nutrienti, possono avere effetti profondi sulla composizione chimica dell’oceano e persino dell’atmosfera. Questi risultati suggeriscono che le variazioni nella fisiologia del fitoplancton marino possono influenzare i modelli climatici globali.

La crescita del fitoplancton dipende non solo dal carbonio ma anche da nutrienti essenziali come azoto e fosforo. Le proporzioni relative di questi elementi nel fitoplancton, note come stechiometria, sono cruciali per la loro funzione cellulare e hanno connessioni con processi climatici come il ciclo dei nutrienti, la pompa di carbonio oceanica e le risposte a fattori come la concentrazione e la temperatura dell’anidride carbonica atmosferica.

Negli anni '1930, l'oceanografo Alfred C. Redfield scoprì che il fitoplancton marino generalmente ha un rapporto costante di carbonio, azoto e fosforo, noto come rapporto Redfield. È stato inoltre osservato che i rapporti azoto-fosforo sia nel fitoplancton che nell'acqua di mare erano notevolmente simili. La questione se il rapporto nell’acqua di mare disciolta controlli il rapporto nel fitoplancton particolato o viceversa ha a lungo lasciato perplessi gli scienziati.

Per rispondere a questa domanda, i ricercatori hanno condotto uno studio di modellazione utilizzando un modello computerizzato della fisiologia delle alghe accoppiato con un modello del sistema terrestre. Attraverso simulazioni, hanno esplorato la relazione tra i rapporti di azoto e fosforo nella materia organica inorganica e particellare disciolta nell'acqua di mare. I risultati mettono in discussione la convinzione comune di un forte legame tra il fitoplancton e i rapporti dei nutrienti dell’acqua di mare, suggerendo che questi rapporti non sono intrinsecamente simili e possono cambiare nel tempo.

Lo studio evidenzia anche la potenziale influenza delle quote di azoto e fosforo del fitoplancton sui livelli atmosferici di anidride carbonica su scale temporali geologiche. In precedenza, si pensava che le variazioni stechiometriche del fitoplancton avessero un impatto minore sulla biogeochimica marina e sui livelli di CO2 nell’atmosfera. Tuttavia, questo studio sottolinea l’importanza di considerare la fisiologia del fitoplancton per le previsioni climatiche e comprendere le connessioni tra ecosistemi e modelli climatici.

Comprendendo meglio il modo in cui le variazioni nella fisiologia del fitoplancton influiscono sull'oceano e sull'atmosfera, gli scienziati possono migliorare le previsioni sul futuro del clima e degli ecosistemi della Terra.

Fonte:

– Chia-Te Chien et al, Effetti della fisiologia del fitoplancton sulla biogeochimica e sul clima dell'oceano globale, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adg1725