Missione Aditya-L1 vs sonda solare Parker: studiare il sole da diverse prospettive

La prima missione indiana per lo studio del Sole, la missione Aditya-L1 dell'Indian Space Research Organization (ISRO), è stata lanciata il 2 settembre 2023. Il suo obiettivo principale è quello di posizionare la navicella spaziale nel punto di Lagrange 1 (L1), circa 1.5 milioni di persone. chilometri di distanza dalla Terra. Questo punto specifico consente una visione ininterrotta del Sole. D’altra parte, la Parker Solar Probe della NASA, lanciata il 12 agosto 2018, adotta un approccio significativamente diverso avvicinandosi al Sole.

La missione Aditya-L1 mira a funzionare per almeno cinque anni ed entrerà in un'orbita di alone attorno al punto L1 Sole-Terra. Questo punto, situato a 1.5 milioni di chilometri dalla Terra, sperimenta forze gravitazionali equilibrate tra il Sole e la Terra. Al contrario, la sonda solare Parker raggiunge una distanza di circa 3.9 milioni di miglia dal Sole, completando 24 orbite attorno ad esso nel corso di sette anni.

Entrambe le missioni hanno obiettivi distinti. La missione Aditya-L1 si concentra sullo studio della fotosfera, della cromosfera e degli strati esterni del Sole, noti come Corona. Lo scopo è acquisire una migliore comprensione del riscaldamento coronale, delle espulsioni di massa coronale e delle dinamiche della meteorologia spaziale. La Parker Solar Probe, invece, è la prima navicella spaziale ad avventurarsi nella corona solare. Studia specificamente i campi magnetici, il plasma, le particelle energetiche e il vento solare, al fine di svelare le origini e l'evoluzione di questi fenomeni.

Per raggiungere i loro obiettivi, entrambi i veicoli spaziali sono dotati di strumenti avanzati. L'Aditya-L1 trasporta sette strumenti, come il Visible Emission Line Coronagraph (VELC) per studiare la corona solare e le espulsioni di massa coronale, il Solar Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT) per l'imaging della fotosfera solare e della cromosfera, e il telescopio triassiale avanzato Magnetometri digitali ad alta risoluzione per misurare i campi magnetici interplanetari nel punto L1. La Parker Solar Probe è invece dotata di quattro strumenti, tra cui il Fields Experiment (FIELDS) per la misurazione dei campi elettrici e magnetici, il Wide Field Imager for Solar Probe (WISPR) per l'analisi della composizione delle particelle e dell'energia nel vento solare, e il Solar Wind Electrons Alphas and Protons (SWEAP) che cattura immagini della corona solare e del vento solare.

In conclusione, sebbene la missione Aditya-L1 e la Parker Solar Probe abbiano approcci e strumenti diversi, il loro obiettivo finale rimane lo stesso: studiare e migliorare la nostra comprensione del Sole. Queste missioni contribuiscono al campo in continua evoluzione della ricerca solare, facendo luce sui misteri della nostra stella più vicina.

