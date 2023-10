Ghiaccio marino antartico al minimo storico, con conseguenze globali minacciose

Secondo l’Australian Broadcasting Corporation (ABC), l’Antartide ha registrato un livello record di copertura di ghiaccio marino per quattro volte negli ultimi otto anni. A differenza degli anni precedenti, nell’attuale stagione invernale il ghiaccio non si sta riformando, lasciando liberi dai ghiacci estesi tratti della costa antartica. È altamente improbabile che questo fenomeno senza precedenti si verifichi in natura, come affermato dall'oceanografo fisico Edward Doddridge, che lo descrive come un "evento cinque-sigma" con probabilità che si verifichi circa una volta ogni 7.5 milioni di anni.

Gli scienziati attribuiscono il calo dei livelli di ghiaccio alle acque oceaniche più calde e a modelli meteorologici ad alta energia, che accelerano il processo di scioglimento in Antartide. Questa riduzione della copertura di ghiaccio ha implicazioni significative per l’”albedo” della Terra, che è la quantità di luce riflessa dalla superficie del pianeta anziché essere assorbita. Un'albedo più elevata dovuta alla maggiore quantità di ghiaccio rallenta l'effetto riscaldante del sole. Tuttavia, man mano che il livello dei ghiacci diminuisce, il pianeta inizia ad assorbire più calore, portando ad un aumento del riscaldamento globale.

Le conseguenze di un ambiente significativamente più caldo sarebbero profonde e di vasta portata. Ne sarebbero colpiti la salute umana, le fonti alimentari globali, l’agricoltura e gli ecosistemi essenziali come le foreste pluviali. Il riscaldamento globale rapido ed esteso derivante dallo scioglimento dei ghiacci polari potrebbe avere effetti devastanti sul pianeta.

È fondamentale affrontare il problema della diminuzione del ghiaccio marino in Antartide e agire immediatamente per mitigare gli impatti del riscaldamento globale. Ciò include la riduzione delle emissioni di gas serra e l’attuazione di strategie per proteggere e ripristinare la copertura del ghiaccio. I risultati di questa ricerca servono come campanello d’allarme sull’urgente necessità di cooperazione globale e misure proattive per combattere il cambiamento climatico.

Definizioni:

– Albedo: L'albedo si riferisce alla quantità di luce riflessa dalla superficie terrestre.

– Ghiaccio marino: il ghiaccio marino è acqua di mare ghiacciata che si forma e galleggia sulla superficie dell'oceano.

Fonte:

– Società australiana di radiodiffusione (ABC)