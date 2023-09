Dai un'occhiata al "treno satellitare" Starlink su Houston

By

Preparatevi per uno spettacolo celestiale a Houston stasera e venerdì sera, poiché potreste intravedere il "treno satellitare" Starlink. Starlink è una rete di satelliti sviluppata da SpaceX con l'obiettivo di fornire Internet a basso costo in località remote. Attualmente ci sono oltre 4,500 satelliti Starlink in orbita a circa 340 miglia sopra la superficie terrestre.

Durante una notte limpida, se alzi lo sguardo al momento giusto, potresti vedere una sfilata di satelliti allineati nel cielo. Questi satelliti sono stati spesso scambiati per oggetti volanti non identificati (UFO) a causa del loro aspetto.

Secondo un rilevatore Starlink, il “treno” sarà particolarmente luminoso su Houston per le prossime due notti. Giovedì, aspettatevi di vederlo alle 8:30 spostandosi da nord-ovest verso est, e venerdì alle 8:38 da nord-ovest verso sud.

Se preferisci una vista più fioca, svegliati presto nei giorni successivi. Venerdì puoi uscire alle 5:21 per assistere al movimento del treno satellitare da nord a nord-est. Sabato sarà visibile alle 6:09 da ovest a nord-est. Domenica, fate attenzione alle 5:26 da nord a nord-est, e di nuovo alle 6:05 da nord-ovest a sud-est. Infine, lunedì, puoi prenderlo alle 5:53 da ovest a sud-est.

Le finestre di osservazione per questi avvistamenti possono variare da due a sette minuti. Ad agosto, molte persone nel sud-est del Texas hanno assistito a una serie di luci nel cielo, che in realtà erano 15 satelliti Starlink lanciati dalla base spaziale di Vandenberg in California.

Quindi, se vedi il “treno satellitare” Starlink in alto, sarai testimone di una straordinaria dimostrazione di innovazione umana e progresso nella ricerca della connettività globale.

Fonti: localizzatore Starlink, SpaceX