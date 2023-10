La composizione della rete cosmica: materia oscura, gas e galassie

Grandi programmi di osservazione hanno rivelato che la distribuzione delle galassie nell’universo non è casuale. Questa non casualità viene definita struttura su larga scala dell'universo e una componente fondamentale di questa struttura è la rete cosmica.

La rete cosmica è composta da tre componenti principali in ordine di abbondanza: materia oscura, gas e galassie. La materia oscura, che rappresenta circa i cinque sesti della massa dell’universo, non interagisce con la luce ma svolge un ruolo dominante nell’attrazione gravitazionale della rete cosmica. Funziona come un'impalcatura per la formazione di galassie e ammassi di galassie. L'altro sesto della rete cosmica è costituito da materia normale, nota come barioni, come protoni e neutroni, nonché da elettroni. Questa materia normale esiste sotto forma di gas intergalattico, così come di stelle e di mezzo interstellare presente nelle galassie.

Il gas all'interno della rete cosmica può essere caldo o freddo a seconda della sua posizione. Negli ammassi di galassie il gas è tipicamente molto caldo e raggiunge temperature di decine di milioni di gradi. Questo gas caldo è chiamato gas intracluster o mezzo intracluster (ICM). Emette raggi X che possono essere osservati e fornisce informazioni sulla distribuzione della massa all'interno degli ammassi e sulla storia della formazione degli ammassi. L’ICM influisce anche sull’evoluzione delle galassie all’interno della rete cosmica, sottraendo gas alle galassie e inibendo la formazione di nuove stelle.

D’altro canto, il gas presente nei filamenti della rete cosmica collega ammassi di galassie e superammassi ed è generalmente più freddo, variando da migliaia a decine di migliaia di gradi. Denominato mezzo intergalattico caldo-caldo (WHIM), questo gas è difficile da osservare direttamente a causa della sua temperatura e densità inferiori rispetto al gas nell’ICM. Tuttavia, si ritiene che WHIM sia un significativo serbatoio di materia barionica nell’universo e potenzialmente contribuisca alla crescita delle galassie fornendo carburante per la formazione di nuove stelle.

Le galassie sono raggruppate e incastonate nella rete cosmica. Nel corso della loro vita, le galassie interagiscono costantemente con il gas nella rete cosmica. Il gas dalla rete cade nelle galassie e facilita la formazione stellare, mentre il gas all’interno delle galassie può essere espulso nella rete cosmica attraverso i venti provenienti dalle supernove e dai buchi neri supermassicci attivi. Comprendere queste interazioni è fondamentale per svelare l’evoluzione delle galassie.

– Donghui Jeong, Professore associato, Dipartimento di Astronomia e Astrofisica, Penn State, University Park, Pennsylvania