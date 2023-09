Un nuovo studio trova il collegamento tra esercizio fisico regolare e riduzione del rischio di demenza

By

Uno studio recente ha dimostrato una correlazione tra esercizio fisico regolare e un ridotto rischio di sviluppare demenza. La ricerca, condotta da un team di scienziati dell’Università della California, ha seguito un gruppo di partecipanti per un periodo di diversi anni per valutare l’impatto dell’attività fisica sul declino cognitivo.

I risultati hanno rivelato che gli individui che praticavano esercizio fisico regolare avevano un rischio significativamente più basso di sviluppare demenza rispetto a coloro che conducevano uno stile di vita sedentario. Lo studio ha inoltre sottolineato che il tipo di esercizio svolto era meno importante della costanza e della frequenza dell’attività fisica.

I ricercatori ipotizzano che l’esercizio fisico possa facilitare la produzione di alcune sostanze chimiche nel cervello che proteggono dal declino cognitivo. Suggeriscono anche che l’attività fisica può migliorare il flusso sanguigno e l’apporto di ossigeno al cervello, che è fondamentale per il mantenimento di una funzione cognitiva ottimale.

Sebbene lo studio non abbia approfondito i tipi specifici o la durata dell’esercizio fisico che sarebbero più vantaggiosi, ha sottolineato l’importanza di rendere l’esercizio fisico una parte regolare della propria routine. I ricercatori raccomandano di impegnarsi in una varietà di attività che incorporino esercizi cardio e di allenamento della forza, nonché attività che stimolano la mente, come puzzle o apprendimento di nuove abilità.

È importante notare che questo studio non stabilisce una relazione di causa-effetto tra esercizio fisico e riduzione del rischio di demenza, ma piuttosto evidenzia una forte associazione tra i due. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno i meccanismi alla base di questo collegamento.

In conclusione, l’esercizio fisico regolare sembra essere collegato a un ridotto rischio di sviluppare demenza. Integrare l’attività fisica nel proprio stile di vita può avere un impatto positivo sulla salute cognitiva e sul benessere generale. Studi futuri forniranno una comprensione più profonda di come l’esercizio fisico può essere utilizzato come strategia preventiva contro la demenza.

