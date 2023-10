Missione Shukrayaan-1: Esplorazione di Venere con ISRO

By

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) si sta preparando per la sua prossima spedizione spaziale, la missione Shukrayaan-1, dopo il successo delle missioni Chandrayaan 3 e Aditya L-1. Shukrayaan-1 segnerà il primo viaggio dell'ISRO verso Venere, il secondo pianeta dal Sole.

La missione, inizialmente prevista nel 2012 ma rinviata, è ora in corso. Shukrayaan 1, che prende il nome dalle parole sanscrite per Venere (“Shukra”) e portaerei (“Yaana”), sarà lanciato utilizzando GSLV Mk II o GSLV Mk III. Trasporterà carichi utili avanzati tra cui un radar ad apertura sintetica (SAR) ad alta risoluzione e un radar a penetrazione del terreno.

L'obiettivo principale della missione Shukrayaan-1 è condurre uno studio approfondito di Venere, concentrandosi sulla sua superficie, atmosfera, struttura, dinamica e composizione geologica. La missione mira a svelare i misteri del pianeta più caldo del nostro sistema solare.

In termini di significato, Shukrayaan-1 non solo contribuirà alla nostra comprensione di Venere, ma farà anche luce sugli ambienti degli esopianeti e sull’evoluzione dei pianeti simili alla Terra. Fornirà preziose informazioni sulla simulazione del clima terrestre e servirà da avvertimento su potenziali cambiamenti climatici su altri pianeti.

La data di lancio di Shukrayaan-1 era inizialmente fissata per la metà del 2023, ma è stata posticipata a causa della pandemia. Tuttavia, il presidente dell’ISRO S. Somanath ha annunciato che il lancio della missione è ora previsto per dicembre 2024, con una finestra di lancio alternativa nel 2031.

La NASA ha espresso preoccupazione sulla possibilità che vi sia vita su Venere e, sebbene alcuni scienziati non abbiano escluso la presenza di batteri nella sua atmosfera superiore, l'obiettivo della missione è quello di studiare in modo completo le caratteristiche del pianeta piuttosto che il suo potenziale per la vita.

Oltre alla missione Shukrayaan-1, l’ISRO sta anche lavorando su due satelliti per studiare la temperatura spaziale e il suo impatto sulla Terra, oltre a concettualizzare un progetto per far atterrare un veicolo spaziale sulla Luna.

Nel complesso, la missione Shukrayaan-1 rappresenta una pietra miliare significativa per l’India e l’ISRO mentre approfondiscono i misteri di Venere e contribuiscono alla nostra comprensione dei pianeti vicini.

