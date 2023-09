La missione di Psiche: esplorare i misteri di un mondo di metallo

La missione Psiche è un'impresa ambiziosa che mira a esplorare un intrigante asteroide metallico noto come Psiche. Si ritiene che questo asteroide, posizionato in orbita tra Marte e Giove, sia il nucleo esposto di ferro-nichel di un antico pianeta. Il significato di questa missione risiede nell’opportunità che offre di indagare direttamente la composizione e la storia di un nucleo planetario.

Mentre i nuclei dei pianeti rocciosi come la Terra rimangono nascosti sotto strati di roccia e crosta, Psiche offre una finestra unica sul funzionamento interno di un nucleo planetario. Studiando questo asteroide, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sui turbolenti processi di formazione planetaria attraverso collisioni e accrescimento.

La missione è guidata dall'Arizona State University, con il Jet Propulsion Laboratory della NASA che supervisiona la gestione, le operazioni e la navigazione della missione. Il sistema di propulsione solare-elettrico della navicella sarà costruito da Maxar, integrato da una serie di strumenti scientifici.

L'obiettivo principale della missione è svelare i misteri dei nuclei di ferro, una componente precedentemente inesplorata della formazione dei pianeti. Ciò fornirà preziose informazioni sulla formazione e l’evoluzione del nostro pianeta e di altri. Psiche ci permetterà anche di scrutare all’interno dei pianeti terrestri, inclusa la Terra, che tipicamente sono nascosti alla vista. L'esplorazione di Psiche, un corpo celeste costituito prevalentemente da metallo, offre un netto contrasto con la composizione di roccia e ghiaccio di altri oggetti nel nostro sistema solare.

Per raggiungere questi obiettivi scientifici, la missione ha fissato obiettivi specifici. Questi includono determinare se Psiche è effettivamente un nucleo o composto da materiali non fusi, valutare l'età relativa di diverse regioni sulla superficie di Psiche, indagare la composizione elementare di piccoli corpi metallici come Psiche e comprendere le condizioni ambientali in cui Psiche si è formata.

Una suite di strumenti scientifici è stata progettata per facilitare queste indagini. Questi includono un imager multispettrale per catturare immagini in più lunghezze d'onda, uno spettrometro di raggi gamma e neutroni per rilevare la radiazione emessa e fornire informazioni sulla composizione, un magnetometro per misurare i campi magnetici e uno strumento di indagine scientifica sulla gravità in banda X per sondare la struttura interna dell'asteroide. Inoltre, una tecnologia pionieristica di comunicazione laser nota come Deep Space Optical Communication (DSOC) migliorerà la trasmissione dei dati tra il veicolo spaziale e la Terra.

In conclusione, la missione Psiche rappresenta una straordinaria opportunità per esplorare i misteri di un asteroide metallico. Studiando Psiche, gli scienziati sperano di ottenere preziose informazioni sulla formazione e l'evoluzione dei nuclei planetari, oltre a svelare i segreti dei pianeti terrestri nascosti sotto il loro esterno roccioso.

