OSIRIS-REx della NASA trasporta campioni dell'asteroide "Bennu" sulla Terra

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA ha consegnato con successo campioni dall'asteroide potenzialmente pericoloso chiamato "Bennu". L’asteroide, che si stima sia largo circa 500 metri, è considerato una preziosa fonte di informazioni sul sistema solare primordiale, agendo come una “capsula del tempo”.

Gli scienziati ritengono che alcuni dei minerali trovati su Bennu potrebbero essere più antichi del sistema solare stesso e questi campioni potrebbero potenzialmente fornire informazioni sulla formazione del nostro sistema solare. Inoltre, si ritiene che questo asteroide sia ricco di molecole organiche e potrebbe persino contenere acqua intrappolata nei suoi minerali.

La missione OSIRIS-REx è stata lanciata nel settembre 2016 ed è arrivata a Bennu nel dicembre 2018. Da allora, la navicella spaziale ha studiato l'asteroide in dettaglio, con l'obiettivo di riportare campioni sulla Terra. Il processo di campionamento prevedeva che la navicella spaziale atterrasse brevemente sulla superficie di Bennu per raccogliere la regolite, o materiale superficiale sciolto.

Il team di scienziati e ingegneri della NASA ha selezionato attentamente il sito per il campionamento, noto come Nightingale, che offriva condizioni adeguate per la raccolta di campioni diversi e preziosi. Il meccanismo di acquisizione dei campioni Touch-and-Go della sonda, TAGSAM, è entrato in contatto con l'asteroide per circa sei secondi, rilasciando un'esplosione di gas di azoto che ha smosso la regolite.

I campioni, stimati in un peso di circa 2.1 once (60 grammi), sono stati conservati in modo sicuro nella capsula di ritorno dei campioni della navicella spaziale. OSIRIS-REx inizierà ora il suo viaggio di ritorno sulla Terra, della durata di due anni, con la capsula di ritorno dei campioni che dovrebbe atterrare nel deserto dello Utah il 24 settembre 2023. Una volta recuperati, i campioni saranno trasportati al Johnson Space Center di Houston, in Texas. , dove gli scienziati condurranno analisi dettagliate per svelare i segreti custoditi nell'antico materiale di Bennu.

Questa missione pionieristica rappresenta un significativo passo avanti nella nostra comprensione del sistema solare primordiale e potrebbe fornire preziose informazioni sulle origini della vita sulla Terra.

