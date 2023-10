La missione indiana Chandrayaan-3 raggiunge un traguardo inaspettato con l'esperimento Hop

La missione indiana Chandrayaan-3 ha raggiunto un traguardo significativo con il completamento con successo di un esperimento di luppolo non pianificato da parte del lander Vikram sulla superficie della Luna. La missione, che mirava a studiare vari aspetti dell’ambiente lunare, ha visto il lander Vikram e il rover Pragyan condurre esperimenti per 14 giorni terrestri prima che l’oscurità e il freddo estremo prendessero il sopravvento sulla superficie lunare.

L'esperimento hop prevedeva che il lander Vikram atterrasse nuovamente sulla Luna a comando, un'azione inizialmente non prevista. Durante il salto, il lander ha acceso i motori come previsto, si è sollevato di circa 40 centimetri ed è atterrato in sicurezza a circa 30-40 centimetri dalla sua posizione originale. Questa manovra di successo ha dimostrato la capacità del Chandrayaan-3 di decollare dalla superficie della Luna, aprendo nuove possibilità per future missioni lunari.

Una delle sfide principali per il lander Vikram e il rover Pragyan è stata quella di sopravvivere alle temperature estremamente basse di -200 gradi Celsius sulla Luna. Il fatto che i loro strumenti di bordo abbiano resistito a queste dure condizioni dà speranza per future missioni che potrebbero potenzialmente riportare campioni lunari in India. I moduli avevano il potenziale per funzionare per altri quattordici giorni per raccogliere e trasmettere preziose informazioni dalla Luna.

Nonostante le speranze che il lander e il rover sopravvivessero alla notte lunare, che dura circa 14 giorni terrestri, non è arrivata alcuna risposta da parte loro. La notte lunare, iniziata il 30 settembre, segna la fine di tutti i tentativi di far rivivere il lander Vikram e il rover Pragyan.

L'India ha fatto la storia con lo sbarco riuscito di Chandrayaan-3 sulla regione polare meridionale della Luna il 23 agosto. Questo risultato ha consolidato la posizione dell'India come il primo paese a compiere un'impresa così rara.

