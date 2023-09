Ritorno del campione di asteroide: la missione OSIRIS-REx della NASA si prepara per l'atterraggio sulla Terra

Dopo un viaggio di sette anni nello spazio, la navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA atterrerà sulla Terra questo fine settimana, trasportando un prezioso campione proveniente dall'asteroide Bennu. L'investigatore principale della missione, Dante Lauretta, ha espresso le sue preoccupazioni circa il rischio di un atterraggio di fortuna, ma ha assicurato che la squadra ha in atto un piano di riserva.

OSIRIS-REx ha fatto la storia nel 2020 quando è diventata la prima navicella spaziale a visitare l'asteroide vicino alla Terra Bennu. Nell’ottobre di quell’anno raccolse con successo campioni con una manovra “touch-and-go”. Ora, la navicella spaziale è nelle fasi finali della sua missione, con la capsula di ritorno che dovrebbe atterrare dolcemente nel deserto dello Utah domenica mattina.

Tuttavia, la squadra di recupero è preparata per qualsiasi risultato imprevisto. Si sono esercitati in vari scenari per garantire la conservazione del campione in caso di anomalia nell'atterraggio. Se si verifica un incidente, il campione verrà portato in una stanza pulita per ridurre al minimo la contaminazione. Se necessario, saranno disponibili sul posto anche forniture di emergenza.

La pratica di recupero è in corso da anni e recentemente è culminata in simulazioni nello Utah. Il team ha cronometrato i tempi per vedere quanto velocemente riescono a recuperare il campione e riportarlo in laboratorio per l'elaborazione. Le lezioni apprese dalle precedenti missioni di ritorno di campioni di asteroidi, come le missioni Genesis e Stardust della NASA, hanno informato le procedure e la pianificazione di OSIRIS-REx.

Nei prossimi anni, gli scienziati analizzeranno i campioni restituiti da OSIRIS-REx per ottenere informazioni sul sistema solare primordiale e sulla formazione planetaria. Nel frattempo, la navicella spaziale continuerà la sua missione per studiare un altro asteroide vicino alla Terra, Apophis, nel 2029.

Fonte:

– Articolo: [fonte]

– Immagine: [fonte]