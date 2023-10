Gli scienziati scoprono misteriosi oggetti delle dimensioni di Giove nella nebulosa di Orione

I ricercatori dell’Agenzia spaziale europea (ESA) hanno fatto una scoperta rivoluzionaria utilizzando il telescopio spaziale James Webb della NASA. Hanno trovato oggetti delle dimensioni di Giove che fluttuano liberamente nella Nebulosa di Orione, mettendo alla prova la nostra comprensione della formazione di stelle e pianeti. Questi oggetti, conosciuti come JuMBO (Jupiter Mass Binary Objects), non sono stelle o pianeti, ma piuttosto qualcosa di completamente nuovo.

La scoperta dei JuMBO nella Nebulosa di Orione ha sollevato interrogativi sulle credenze precedentemente sostenute. Gli scienziati pensavano che le nebulose, che sono enormi nubi di gas e polvere in cui nascono le stelle, non potessero generare da sole oggetti di dimensioni planetarie. Tuttavia, questa nuova scoperta suggerisce il contrario.

Ciò che è ancora più sconcertante è che i JuMBO si formano in coppia anziché individualmente. Questo fenomeno va contro la nostra attuale comprensione della formazione dei pianeti e delle stelle. Samuel Pearson, uno scienziato dell'ESA coinvolto nella ricerca, ha commentato: “C'è qualcosa di sbagliato nella nostra comprensione della formazione dei pianeti, della formazione delle stelle – o di entrambe. Non dovrebbero esistere”.

I JuMBO non sono abbastanza grandi per essere classificati come stelle e, poiché non orbitano attorno a una stella, non rientrano nemmeno nella definizione di pianeta. Il professor Mark McCaughrean, consulente senior dell'ESA, ha utilizzato l'analogia di un animale domestico di massa di chihuahua che non è un chihuahua ma un gatto, evidenziando la difficoltà nella classificazione di questi oggetti.

Sebbene i JuMBO possano sembrare simili ai pianeti, differiscono in modo significativo. Hanno circa un milione di anni, il che li rende relativamente giovani rispetto ad altri corpi celesti. A differenza dei pianeti, i JuMBO si raffreddano e congelano rapidamente, poiché non hanno una fonte di energia per mantenere temperature costanti. Inoltre, sono composti principalmente da gas, il che li rende inospitali per la vita.

Gli scienziati hanno proposto diverse ipotesi per spiegare le origini dei JuMBO. Una teoria suggerisce che potrebbero essersi formati in aree meno densamente popolate della nebulosa, dove le stelle vere e proprie non potevano svilupparsi. Un'altra ipotesi è che inizialmente dovevano orbitare attorno alle stelle come pianeti, ma poi furono espulsi per ragioni sconosciute. Attualmente si preferisce quest’ultima spiegazione, anche se il meccanismo mediante il quale le coppie di oggetti vengono espulsi insieme rimane un mistero.

La scoperta dei JuMBO nella Nebulosa di Orione ha stupito gli astronomi, e alcuni l'hanno definita senza precedenti. La capacità di osservare questi oggetti delle dimensioni di Giove in coppia sfida i modelli scientifici esistenti. È possibile che i telescopi precedenti non fossero abbastanza potenti per rilevarli fino ad ora.

La Nebulosa di Orione è da tempo oggetto di interesse scientifico. Situato a 1,350 anni luce dalla Terra, offre approfondimenti sulla formazione e sull'evoluzione iniziale delle stelle e di altri oggetti celesti. La sua visibilità ad occhio nudo come un segno nebbioso nella parte inferiore della costellazione di Orione ha affascinato astronomi e osservatori delle stelle per secoli.

Fonte:

- Il New York Times

- Il guardiano

– BBC