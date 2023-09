La missione OSIRIS-REx: svelare le origini del sistema solare

Gli scienziati attendono con impazienza l’analisi del più grande campione di asteroidi mai raccolto, che potrebbe contenere informazioni cruciali sulle origini della vita sulla Terra. Il campione è stato consegnato in sicurezza al Test and Training Range dello Utah da una capsula spaziale della NASA rilasciata dalla navicella spaziale robotica OSIRIS-REx, dopo un viaggio di sette anni. L'obiettivo principale della missione è far luce sulla formazione del sistema solare.

Con il successo del ritorno della capsula spaziale, l’attenzione è ora rivolta ai prossimi passi. La navicella spaziale OSIRIS-REx, ora conosciuta come OSIRIS-APEX, è pronta per imbarcarsi nella sua prossima missione. Studierà un altro asteroide vicino alla Terra chiamato Apophis quando si avvicinerà alla Terra nel 2029. Questo sforzo di esplorazione mira a catturare immagini dettagliate della superficie dell'asteroide e condurre uno studio approfondito della sua polvere e rocce.

Nel frattempo, il campione di asteroide raccolto durante la missione è stato trasportato in una camera bianca temporanea, dove viene sottoposto a pulizia e smontaggio. La NASA garantisce che il campione rimanga incontaminato adottando precauzioni meticolose. I componenti imballati, accompagnati da un contenitore per campioni non aperto, verranno prontamente consegnati al Johnson Space Center della NASA a Houston. L'analisi iniziale del campione inizierà l'11 ottobre e sarà trasmessa dal centro.

La natura inalterata e incontaminata di questo campione ha suscitato l'interesse degli scienziati di tutto il mondo. Pierre Haenecour, membro del team OSIRIS-REx, lo descrive come una preziosa visione degli elementi fondamentali del sistema solare. Nel corso dei prossimi due anni, gli scienziati studieranno e catalogeranno meticolosamente il campione in una camera bianca dedicata e priva di contaminanti presso il Johnson Space Center. Dopo questo meticoloso esame, una parte del campione sarà resa disponibile per ulteriori ricerche agli scienziati sia del team OSIRIS-REx che delle agenzie spaziali partner in Canada e Giappone.

Il restante 70% del materiale degli asteroidi sarà immagazzinato presso il Johnson Space Center della NASA e in una posizione di backup a White Sands, nel New Mexico. Ciò garantisce che le future generazioni di scienziati avranno l’opportunità di studiare e analizzare questo straordinario campione. La missione OSIRIS-REx ha aperto nuove strade di indagine scientifica, promettendo di approfondire la nostra comprensione delle origini del sistema solare e potenzialmente sbloccare informazioni sulle origini della vita sulla Terra.

Fonte:

– NASA tramite AP

- Al Jazeera