Assistenza per le persone con disabilità: accesso al contenuto dei file pubblici FCC

Al fine di garantire parità di accesso al file pubblico FCC, KOB si impegna a fornire assistenza alle persone con disabilità. Se hai bisogno di assistenza per accedere al contenuto del file pubblico FCC, puoi contattarci tramite il nostro modulo online o chiamando il numero 505-243-4411.

L’accessibilità è un aspetto importante dei contenuti digitali ed è necessario soddisfare le esigenze delle persone con disabilità. In KOB, miriamo a fornire pari opportunità a tutti di accedere alle informazioni e alle risorse disponibili nell'archivio pubblico FCC.

Se sei una persona con disabilità e hai bisogno di assistenza per accedere ai contenuti, utilizza il modulo online o contattaci telefonicamente. Il nostro team è dedicato a risolvere eventuali problemi di accessibilità che potresti riscontrare quando tenti di accedere al file pubblico FCC.

Comprendiamo l'importanza di fornire pari accesso a informazioni e risorse e ti aiuteremo a navigare nel file pubblico FCC.

È essenziale notare che questo sito Web non è destinato agli utenti situati all'interno dello Spazio Economico Europeo. Per gli spettatori all'interno di questa regione, consigliamo di cercare metodi alternativi per accedere al contenuto del file pubblico FCC.

KOB-TV, LLC, una Hubbard Broadcasting Company, è impegnata a promuovere l'inclusività e l'accessibilità. Ci impegniamo a creare un ambiente digitale in cui le persone con disabilità possano accedere facilmente a informazioni e risorse.

Definizioni:

File pubblico FCC: una raccolta di documenti e registri conservati dalle stazioni radiotelevisive che forniscono informazioni sulle loro operazioni e servizi, inclusi annunci di servizio pubblico, pubblicità politica e informazioni sulla proprietà della stazione.

Fonte:

– KOB-TV, LLC

– Società di radiodiffusione di Hubbard