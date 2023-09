Gli scienziati scoprono che minuscole bolle d'aria intrappolate nel ghiaccio accelerano lo scioglimento dei ghiacciai

By

Un recente studio condotto dagli scienziati ha rivelato che le bolle d’aria pressurizzate intrappolate nel ghiaccio stanno svolgendo un ruolo significativo nell’accelerare il declino dei ghiacciai. Durante il processo di fusione, miliardi di queste bolle esplodono nell’acqua, provocando correnti turbolente che portano l’acqua calda a contatto con il ghiaccio. Questo fenomeno si osserva soprattutto nei ghiacciai timosi, che rilasciano grandi quantità di ghiaccio in mare.

La glaciologa Erin Pettit e il suo team della Oregon State University hanno condotto lo studio in Alaska, dove i ghiacciai perdono oltre 70 miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno. Questa perdita contribuisce all’innalzamento del livello del mare a livello globale. I ricercatori hanno scoperto che le minuscole bolle d’aria causano lo scioglimento del ghiaccio nei ghiacciai legati alle maree a un ritmo più rapido. Quando il ghiaccio si scioglie, le bolle in aumento sollevano l’acqua più rapidamente, determinando un aumento di sei volte della velocità del flusso rispetto al ghiaccio privo di bolle.

Lo studio suggerisce che l’impatto di queste bolle sullo scioglimento dei ghiacciai potrebbe avere gravi conseguenze. I risultati non solo migliorano la nostra comprensione del cambiamento climatico, ma potrebbero anche spiegare il calo dell’abbondanza di foche in alcuni fiordi dell’Alaska.

Si è scoperto che i ghiacciai sono pieni di milioni di minuscole bolle d'aria, compresse fino a 20 volte la pressione dell'atmosfera terrestre. Queste bolle si creano quando la neve si accumula nel corso di migliaia di anni e si comprime in ghiaccio. Il team di Pettit ha raccolto ghiaccio ricco di bolle da un ghiacciaio di marea chiamato Xeitl Sít' a Tlingit e ha osservato il suo scioglimento in un acquario pieno di acqua di mare. Il ghiaccio glaciale si è sciolto 2.25 volte più velocemente del ghiaccio privo di bolle a causa delle correnti in aumento causate dalla presenza di bolle.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, fornisce approfondimenti sui suoni “schiocco, crepitio e schiocco” registrati vicino ai ghiacciai. Si è scoperto che questi rumori erano il risultato di bolle d'aria che fuoriuscivano dal ghiaccio che si scioglieva. La ricerca suggerisce che le bolle mescolano lo strato limite di acqua fredda che tipicamente isola il ghiaccio glaciale dall’acqua più calda, esponendo infine il ghiaccio agli oceani più caldi.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere la portata dell’impatto di queste bolle sui ghiacciai in altre regioni, come l’Antartide. Tuttavia, i risultati evidenziano l’urgente necessità di affrontare il crescente declino dei ghiacciai e il ruolo significativo che queste minuscole bolle d’aria svolgono nel processo.

Fonte:

Oregon State University

Nature Geoscience