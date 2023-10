La padella lunare dalla forma strana: somiglia a piatti di cibo o altro?

La scorsa settimana, la NASA ha condiviso alcune delle immagini più vicine mai catturate della luna più interna di Saturno, Pan, sulla propria pagina Instagram. Questa è stata la prima volta che molte persone hanno visto le foto di questo peculiare corpo celeste e ha attirato l'attenzione di molti per la sua somiglianza con alcuni piatti alimentari.

Descrivendo il Pan come simile a cibi come ravioli, pierogi o empanada, la NASA ha invitato gli utenti a condividere le loro interpretazioni. Mentre alcuni erano d'accordo con i confronti con il cibo, altri hanno offerto punti di vista più creativi, come vederlo come un guscio di Koopa della serie Super Mario o un amaretto da cui fuoriesce la panna.

Le immagini di Pan sono state scattate nel 2017 durante l'incontro ravvicinato della sonda Cassini con la Luna. Queste immagini hanno fornito un livello di dettaglio più elevato rispetto alle osservazioni precedenti, dandoci una migliore comprensione di questa luna unica.

Pan è stato scoperto per la prima volta nel 1990 da Mark R. Showalter, ricercatore senior presso il SETI Institute, che ha analizzato vecchie foto della sonda. La forma distinta di Pan è dovuta a una cresta prominente lungo il suo equatore, simile all'altra luna di Saturno, Atlante. Gli scienziati ritengono che Pan si sia formato all'interno degli anelli di Saturno, con il materiale dell'anello che si è gradualmente accumulato su di esso e ha modellato la sua massa centrale. La sottile cresta attorno all'equatore di Pan si è probabilmente formata dopo la formazione iniziale della Luna.

A causa della debole gravità di Pan, il materiale dell'anello si depositò su di esso anziché appiattirsi, come sarebbe avvenuto su corpi più grandi. Ciò ha provocato l'aspetto unico simile a un disco volante, spesso paragonato a una noce. Si ritiene che Pan abbia un nucleo di materiale ghiacciato più denso circondato da un mantello più morbido.

Per quanto riguarda il nome, le lune di Saturno originariamente prendevano il nome dai Titani greco-romani e dai loro discendenti. Tuttavia, con 146 lune da nominare, gli scienziati iniziarono a selezionare nomi da altre mitologie. Pan, il dio greco della natura e della foresta, fu scelto come omonimo per questo oggetto celeste per il suo aspetto satirico.

In conclusione, le immagini di Pan recentemente condivise ci hanno permesso di apprezzare la forma peculiare di questa luna e hanno suscitato interpretazioni creative da parte degli spettatori. La sua somiglianza con vari piatti di cibo e oggetti immaginari si aggiunge al suo intrigo, rendendolo un affascinante corpo celeste nel vasto sistema lunare di Saturno.

Definizioni:

– Pan: la luna più interna di Saturno, nota per la sua strana forma che ricorda un disco volante o una noce.

– Veicolo spaziale Cassini: una missione della NASA che ha esplorato Saturno e le sue lune, fornendo dati preziosi e catturando immagini dettagliate.

– Accrescimento: il graduale accumulo di materiale, in questo caso materiale ad anello che si accumula sulla superficie della Luna durante la sua formazione.

– Equatore: linea immaginaria che divide un corpo celeste negli emisferi settentrionale e meridionale.

– Istituto SETI: The Search for Extraterrestrial Intelligence Institute, dedicato alla ricerca scientifica sulla vita extraterrestre.

Fonte:

– NASA: post su Instagram sulle immagini di Pan

– NASA: missione della sonda spaziale Cassini

– Istituto SETI: la scoperta di Pan da parte di Mark R. Showalter