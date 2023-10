Una scoperta affascinante sui tumuli di Arrokoth da parte del Southwest Research Institute

Un recente studio condotto dai ricercatori del Southwest Research Institute ha scoperto una scoperta interessante su Arrokoth, un oggetto transnettuniano diventato famoso grazie alla sonda New Horizons. Lo studio rivela che i due lobi di Arrokoth sono adornati da tumuli, ciascuno di circa cinque chilometri di diametro. Questi tumuli conferiscono ai lobi un aspetto simile al lampone e condividono caratteristiche simili come forma, dimensione, colore e albedo. Questa somiglianza suggerisce fortemente che i tumuli abbiano avuto origine da oggetti separati che si sono raggruppati insieme per formare i lobi di Arrokoth, che si estende per 18 chilometri in larghezza.

Arrokoth è classificato come planetesimo e risiede all'interno della Cintura di Kuiper, una vasta regione oltre Nettuno che ospita i resti della formazione del sistema solare. Comprendere le caratteristiche dei planetesimi è fondamentale per comprendere i processi che hanno portato alla formazione dei nostri pianeti attuali. I due lobi di Arrokoth indicano il “modello di instabilità del flusso” di formazione, dove collisioni dolci a basse velocità consentono agli oggetti più piccoli di accumularsi in oggetti più grandi. Tuttavia, la presenza di “mattoni” uniformi all’interno dei lobi solleva nuove domande riguardo alla loro formazione.

Alan Stern, ricercatore principale della missione New Horizons e ricercatore capo dello studio, suggerisce che questi risultati rafforzano il modello di instabilità dello streaming. Se i tumuli su Arrokoth rispecchiano davvero gli elementi costitutivi degli antichi planetesimi, potrebbe essere necessaria una rivalutazione delle attuali teorie sulla formazione dei planetesimi. Stern ha presentato questi risultati al 55° incontro annuale della Divisione per le Scienze Planetarie a San Antonio.

Queste scoperte hanno implicazioni per missioni future come Lucy della NASA, che mira a esplorare gli asteroidi troiani di Giove, e l'intercettore cometario dell'ESA. Esaminando questi oggetti, gli scienziati sperano di ottenere ulteriori informazioni sulla composizione planetesimale e sulle teorie della formazione. Sarà essenziale cercare strutture simili a tumuli sui planetesimi osservati durante queste missioni per determinare la prevalenza di questo fenomeno.

Un articolo che descrive dettagliatamente questi risultati è stato pubblicato sul Planetary Science Journal il 26 settembre.

Fonte:

– Istituto di ricerca del sud-ovest

– Il giornale delle scienze planetarie