Il lander InSight della NASA rileva il più grande terremoto mai registrato su Marte

Il 4 maggio 2022, il lander InSight della NASA ha fatto una scoperta rivoluzionaria su Marte. Ha rilevato un terremoto di magnitudo 4.7 da una distanza sbalorditiva di 2,000 chilometri di distanza. Questo evento, noto come S1222a, è stato il più grande terremoto mai registrato sul Pianeta Rosso, così come su qualsiasi altro pianeta oltre alla Terra.

Anche se la magnitudo di 4.7 potrebbe non essere significativa per gli standard terrestri, è stata comunque un’impresa impressionante considerando che Marte non ha placche tettoniche in collisione. Inizialmente gli scienziati credevano che il terremoto fosse stato causato dallo schianto di un meteorite, poiché mostrava caratteristiche simili ai terremoti più piccoli innescati dall'impatto di meteoriti. Tuttavia, l’assenza di nuovi crateri o segni di impatto li ha portati a esplorare spiegazioni alternative.

Dopo aver analizzato i dati di vari satelliti forniti dalla NASA, dall'Agenzia spaziale europea, dall'Agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti, dall'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale e dall'Amministrazione spaziale nazionale cinese, gli scienziati hanno proposto una nuova teoria. Hanno ipotizzato che il terremoto fosse il risultato di forze tettoniche che agivano sulla crosta monopezzo di Marte.

A differenza della Terra, che ha più placche tettoniche, la crosta di Marte è un'unica entità. Tuttavia, è soggetto a forze geologiche interne, tra cui il raffreddamento e il restringimento, che possono causare stress all’interno della crosta del pianeta. Il rilascio di questo stress probabilmente ha innescato l’attività sismica osservata durante il terremoto S1222a.

Sebbene le ragioni esatte alla base del verificarsi di questi stress rimangano sconosciute, la scoperta di S1222a ha fatto avanzare significativamente la nostra comprensione dell’attività sismica marziana. Constantinos Charalambous, coautore dello studio, ha espresso ottimismo riguardo allo svelamento ulteriore dei processi tettonici di Marte.

Mentre la NASA persegue il suo obiettivo di inviare esseri umani su Marte, comprendere i luoghi in cui si verificano questi stress sarà cruciale per determinare i siti adatti per potenziali basi future. Il lander InSight, atterrato su Marte nel 2018, ha svolto un ruolo determinante nella raccolta di dati sulla crosta, il mantello e il nucleo marziano. Prima di rimanere senza energia, la missione InSight ha registrato circa 1,300 martemoti, incluso il significativo evento S1222a.

Il rilevamento di questo terremoto senza precedenti conferma l’accuratezza delle previsioni fatte dal team InSight prima della missione. Fornisce preziose informazioni sull’attività sismica e sui processi tettonici di Marte, portando gli scienziati un passo avanti verso la comprensione di questo affascinante pianeta.

