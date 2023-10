Gli scienziati scoprono nuovi oggetti “JuMBO” nella nebulosa di Orione

By

Gli scienziati dell'Agenzia spaziale europea (ESA) hanno fatto una scoperta rivoluzionaria utilizzando il telescopio spaziale James Webb. Hanno rilevato la presenza di coppie di oggetti simili a pianeti nella Nebulosa di Orione precedentemente sconosciuti. Questi oggetti, denominati “JuMBO”, sono entità fluttuanti con dimensioni simili a Giove. La scoperta ha il potenziale per rivoluzionare la nostra attuale comprensione della formazione di stelle e pianeti.

Mark McCaughrean, consulente senior dell'ESA per la scienza e l'esplorazione, si unisce alla discussione su questa straordinaria scoperta. Secondo McCaughrean, l’identificazione di questi JuMBO sfida le teorie prevalenti sulla nascita di stelle e pianeti. In precedenza, gli scienziati credevano che i pianeti si formassero principalmente all’interno dei dischi protoplanetari che circondano le giovani stelle. Tuttavia, l’esistenza di questi oggetti simili a pianeti fluttuanti suggerisce che potrebbero essere in gioco meccanismi alternativi.

Il rilevamento di JuMBO nella Nebulosa di Orione ha implicazioni per la nostra comprensione dei processi coinvolti nella formazione planetaria. Ciò solleva dubbi sul fatto se questi oggetti si siano formati in dischi protoplanetari e siano stati successivamente espulsi, o se si siano formati attraverso un meccanismo completamente diverso. Gli scienziati sono ora ansiosi di indagare sull’origine, la frequenza e le caratteristiche di questi JuMBO per ottenere ulteriori informazioni sulla loro formazione.

La scoperta è stata resa possibile dal telescopio spaziale James Webb, dotato di funzionalità di imaging avanzate. Questo telescopio sarà lanciato dalla NASA e dall'ESA e promette di approfondire la nostra conoscenza dell'universo esplorando oggetti distanti e catturando immagini dettagliate. Il rilevamento di JuMBO nella Nebulosa di Orione rappresenta solo una delle tante entusiasmanti scoperte che possiamo aspettarci da questa missione rivoluzionaria.

In conclusione, la recente scoperta di coppie di JuMBO simili a pianeti nella Nebulosa di Orione ha il potenziale per rimodellare la nostra comprensione della formazione di stelle e pianeti. L’esistenza di questi oggetti fluttuanti sfida le teorie attuali e richiede ulteriori indagini sui meccanismi di formazione alternativi. Il telescopio spaziale James Webb, con le sue avanzate capacità di imaging, ha aperto nuove porte nell’esplorazione del nostro universo e promette di fornire scoperte ancora più sorprendenti in futuro.

Fonte:

– Agenzia spaziale europea (ESA)

– Nasa